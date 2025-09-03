  • Поиск
ЦСКА работает над оцифровкой скаутинга молодых игроков

вчера, 05:39

Московский футбольный клуб ЦСКА работает над оцифровкой скаутинга молодых игроков, это позволит выявлять на ранней стадии гораздо большее количество талантов. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил исполнительный директор клуба Савва Шипов.

«ЦСКА занялся IT, — сказал Шипов. — Скаутинг и поиск футболистов — это то, чем мы сейчас занимаемся вместе со „Сбером“. Мы делаем цифровое решение, которое позволит идентифицировать видео футбольных матчей и снимать оттуда статистику действий футболистов. Когда мы сможем эти данные в автоматическом режиме получать, мы будем гораздо большее количество талантов выявлять на ранней стадии».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

