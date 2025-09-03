ЦСКА заработал €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет

Московский футбольный клуб ЦСКА в плюсе на порядка €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.
«Вообще трансферные компании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других, — сказал Шипов. — Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около €60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит».
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
И как они опустились до того, что их состав стоит меньше в два раза чем у Спартака
Посмотри на ТМ сколько стоит состав армейцев, как раз 60 млн
У меня то откуда эта сказочная информация......??
-Почему мы без чемпионства 10 лет ??
- Так известно...Зенит всё купил.
...потом в это блюдо добавить басни по "народные деньги"...баллады про "купленных судей"...сказки про "купленные чемпионства"...и сидеть наслаждаться...)))
Так остальные футболом заняты а не хвальбой о заработке...
Ибо сейчас именно 10-й сезон как ЦСКА без чемпионства...
Тут уж надо выбирать или балансы строишь...или чемпионишь....
Смысл красивого баланса ???...если он не помогает приносить результат....
