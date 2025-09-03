ЦСКА заработал €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет

1756873848

вчера, 07:30

Московский футбольный клуб ЦСКА в плюсе на порядка €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.

«Вообще трансферные компании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других, — сказал Шипов. — Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около €60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября.