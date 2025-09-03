  • Поиск
ЦСКА заработал €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет

вчера, 07:30

Московский футбольный клуб ЦСКА в плюсе на порядка €60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.

«Вообще трансферные компании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других, — сказал Шипов. — Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около €60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Сп62
Сп62
вчера в 17:38
У ЦСКА есть Гинер, который стоит несколько наших Малышевых. Отсюда все плюсы.
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
В Зените пыжатся, пыжатся тратят бездонно, а все никак не могут догнать ЦСКА по трофеям, которых у ЦСКА уже 37, а у Зенита лишь 30, и юбилей не помог в прошлом сезоне остались без Кубка и Чемпионства.
Ник63
Ник63
вчера в 12:20
6 в год🤷‍♂️. Вот и живите на них
cgx7fthfm48j
cgx7fthfm48j
вчера в 11:21
За десять лет немного,зато в плюсе
adekvat
adekvat
вчера в 11:19
Посмотреть бы такую статистику по другим клубам РПЛ.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:59
Для кого-то шестьдесят миллионов и не деньги.... Интересно, а сколько ЦСКА за это время потратил? Не думаю, что сумма будет огромной, клуб редко делает очень дорогие покупки. Армейцы достаточно экономно ведут своё хозяйство, уж переплачивают они точно реже других.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:53
Да он не говорит про левые схемы, по которым игроки попадают в ЦСКА и гордиться этим такое себе.
И как они опустились до того, что их состав стоит меньше в два раза чем у Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:50
Интересно, что у него было по математике в школе, раз он такую лапшу нам на уши вешает.
Посмотри на ТМ сколько стоит состав армейцев, как раз 60 млн
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:45
Я вас спрашиваю как болельщика Зенита, который про свою команду знает больше, чем я. Но, видимо, для вас главное результат, а сколько этот результат стоит, вам не интересно. И поэтому вы, как многие болельщики Зенита, спокойно относитесь к тому, что в основе Зенита выходят до ДЕСЯТИ иностранцев.
Олег Семашкин
Олег Семашкин ответ cvxyxaf35n2z (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:40
    Олег Семашкин
    Олег Семашкин
    вчера в 10:35
    Верните в госбюджет. Нечего на государстве наживаются
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 10:33
    Вся интересующая вас статистика наверняка доступна....у пользователя чуть ниже вас в комментах....в отдельной папке "Взятки Зенита для чемпионства"......
    У меня то откуда эта сказочная информация......??
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 10:30
      Олег Семашкин
      Олег Семашкин
      вчера в 10:29
      А могли бы беременным пенсионерам отдать. Ну или Конго спортивную школу бесплатно открыть. А так всё на зарплату легенде потратили ..
      cska1948
      cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 10:25
      А вы можете хотя бы приблизительно назвать, во сколько не российских рублей Зениту обходятся его чемпионства? Уверен, что у Зенита самые дорогие по себестоимости чемпионства.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 10:13
      К тому же у ЦСКА нет бездонного денежного мешка, в отличие от Зенита и им приходится считать деньги и зарабатывать.. а к Зениту деньги текут рекой
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 10:09
      Иначе говоря купленные на средства госбюджета за огромные деньги чемпионства Зенита это цель жизни и главное достижение? Мне не по себе от такого признания.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 10:06, ред.
      "Мы единственные за 10 лет в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит."...))

      Так остальные футболом заняты а не хвальбой о заработке...
      Ибо сейчас именно 10-й сезон как ЦСКА без чемпионства...
      Тут уж надо выбирать или балансы строишь...или чемпионишь....
      Смысл красивого баланса ???...если он не помогает приносить результат....
      Гость
