Клубы АПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордные $4 млрд

вчера, 12:06

Футбольные клубы Английской премьер-лиги ( АПЛ ) в закрывшееся летнее трансферное окно потратили на покупку новых игроков $4 млрд, что стало новым рекордом для высшего дивизиона чемпионата страны. Такие подсчеты привела консалтинговая компания Deloitte.

«Клубы премьер-лиги в летнее трансферное окно потратили $4 млрд, что на $871 млн больше предыдущего рекорда — $3,2 млрд, который был установлен летом 2023 года. Общие расходы в текущем сезоне уже стали самыми высокими, превысив предыдущий рекорд, установленный в сезоне-2022/23 ($3,6 млрд). При этом еще предстоит зимнее трансферное окно в январе», — говорится в сообщении компании.

АПЛ оказалась лидером по общим расходам среди пяти ведущих футбольных лиг Европы (включает также высшие дивизионы Испании, Италии, Германии и Франции). Расходы английских клубов составляют 51% от расходов всех клубов пяти лиг. Третий год подряд клубы АПЛ тратят более $2,6 млрд за летнее трансферное окно.

Лидером по расходам оказался «Ливерпуль», он обновил рекорд по потраченной за трансферное окно сумме на усиление состава. По данным Transfermarkt, за лето он заплатил более $560 млн на покупку новичков, заключив две рекордные сделки, купив немецкого полузащитника Флориана Вирца у «Байера» (около $150 млн) и шведского нападающего «Ньюкасла» Александера Исака (более 175 млн). Вторую и третью строчку по расходам занимают «Челси» и «Арсенал» (оба потратили более $300 млн).