Клубы АПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордные $4 млрд

вчера, 12:06

Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в закрывшееся летнее трансферное окно потратили на покупку новых игроков $4 млрд, что стало новым рекордом для высшего дивизиона чемпионата страны. Такие подсчеты привела консалтинговая компания Deloitte.

«Клубы премьер-лиги в летнее трансферное окно потратили $4 млрд, что на $871 млн больше предыдущего рекорда — $3,2 млрд, который был установлен летом 2023 года. Общие расходы в текущем сезоне уже стали самыми высокими, превысив предыдущий рекорд, установленный в сезоне-2022/23 ($3,6 млрд). При этом еще предстоит зимнее трансферное окно в январе», — говорится в сообщении компании.

АПЛ оказалась лидером по общим расходам среди пяти ведущих футбольных лиг Европы (включает также высшие дивизионы Испании, Италии, Германии и Франции). Расходы английских клубов составляют 51% от расходов всех клубов пяти лиг. Третий год подряд клубы АПЛ тратят более $2,6 млрд за летнее трансферное окно.

Лидером по расходам оказался «Ливерпуль», он обновил рекорд по потраченной за трансферное окно сумме на усиление состава. По данным Transfermarkt, за лето он заплатил более $560 млн на покупку новичков, заключив две рекордные сделки, купив немецкого полузащитника Флориана Вирца у «Байера» (около $150 млн) и шведского нападающего «Ньюкасла» Александера Исака (более 175 млн). Вторую и третью строчку по расходам занимают «Челси» и «Арсенал» (оба потратили более $300 млн).

Источник: tass.ru Фото: Сайт ФК «Ливерпуль»
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:34
Эти вообще так называемые «звезды» на фоне Бундес лиги вроде Вернеров, Нкунку, Хаверцев, Пулишичей, которые обо*рались и не потянули Англию, стата и сама игра стала значительно хуже, а нулевые Нкунку с Пулишичем не вылазили с больнички, за сколько их продавать то??😁
Ковачича продали под 30 лет, лучшее он отдал Челси.
Лукака это Лукака, кто же знал, что он в первый же месяц распрачется на весь мир в интервью, и будет рассказывать, как ему тяжко играть в Англии, и как хочет обратно в Италию 😁
Трансфер Феликса вообще загадка для чего и зачем, который нигде не заиграл толком, купили за 52, да, на аренде в Милан отбили 6 млн, плюс продали за 30 млн в Аль Наср, с бонусами сумма может вырасти до 50 млн.
Вон вам Джексона спихнули в аренду за 16.5 млн.евро (+ за 65 млн сможете его купить) 😁 При том, что покупали его за 36 млн. Да и таких примеров тоже много, как и неуспешных…а какой клуб не ошибается с трансферами??)) таковых нет. Такие же примеры могу привести практически про любой ТОП клуб.
Тем более Челси идет по другому пути и уже не платит большие ЗП, самый высокооплачиваемый игрок команды, это воспитанник и капитан Джеймс, 250 тыс.фунтов в неделю (не считая потерянного и никому не нужного Стерлинга, который забил на футбол)

Это не потери за все сезоны, это ведь не так работает. Не дядя Вася какой то ведь закрывает потом минуса, а сам клуб за счет своих действий так скажем.
Не важно, потратили хоть 10-20 миллиардов ранее, важнее ведь, что клуб по итогу в плюсе, значит всё делается правильно 👌🏽
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:13, ред.
Остальные топ лиги наверное в суммарности потратили меньше
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:41
Вернер куплен за 53, продан за 20
Ковачич куплен за 45, продан за 29
Нкунку куплен за 60, продан за 37
Феликс за 52, продан за 30
Лукаку за 113, продан за 30
Хаверц за 100, продан за 70
Пулишич за 64, прода за 20
Это только знаковые трансферы, от 30млн.
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:31
За то все остальные сезоны Челси в минусе. А 22 год вообще куплено на 630млн, а продано всего на 67млн)
Да и этот сезон, конечно в плюсе. Расстались аж с 22(с арендами) игроками! А купили всего 14(с арендами). На 3 состава набрали до этого, конечно будет Челси в плюсе, тупо за счёт количества продаж. П факту это потери за все сезоны.
Romeo 777
Romeo 777 ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 19:46
Да, потратили, но почти все не нужные игроки продаются дороже, чем покупались, либо изначально покупались для перепродаж и аренд. Что отчетливо показывает официальный трансферный баланс клуба. К слову, Челси один из немногих ТОП клубов, у кого положительный трансферный баланс на сегодня +4.2 млн.евро.

Для сравнения (черточка это минус):

Ливерпуль -263.4 млн.евро
Арсенал -283,2 млн.евро
МС -136,6 млн.евро
МЮ -176,5 млн.евро
Тоттенхэм -170 млн.евро
Реал -165 млн.евро
Атлетико -109 млн.евро и т.д.
1734628 24
1734628 24 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:30
Вот только Челси за 3 года потратил на трансферы 1,7 млрд евро
8qfj94hw95fa
8qfj94hw95fa
вчера в 16:08
Инфляция...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:06
В АПЛ шас крутятся большие деньги раньше такого не было Шейхи взломали систему , раньше можно было за 50 млн евро подписать мега звезду.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:03
У богатых свои причуды.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:15, ред.
Так Челси и продал игроков на больше (на 342+ млн), чем потратили!) Установили мировой рекорд 😁 Это еще без учета 16,5 млн за аренду Джексона в Баварию (на 358.5 млн продали).
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:25, ред.
Судя по всему - это не предел, этот рекорд в следующих "окнах" будет побит и не раз...)
Гость
