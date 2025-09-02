«Ливерпуль» осуществил три самых дорогих трансфера летнего окна 2025 года

Названы самые дорогие трансферы летнего окна.
Возглавил список переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. На втором месте трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро. Замкнул тройку переход Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 95 млн евро.
Флориан пытается-старается, но пока не получается ..
ну а шведский Сашка еще не выходил на поле, но у него есть огромный плюс - он прекрасно знаком-адаптирован с АПЛ
Флориан пытается-старается, но пока не получается ..
ну а шведский Сашка еще не выходил на поле, но у него есть огромный плюс - он прекрасно знаком-адаптирован с АПЛ
единственно , что не срослось это срыв в последний момент трансфера Гуэхи...но думаю, что его либо зимой за полцены, либо уже летом 26 заберут свободным агентом
единственно , что не срослось это срыв в последний момент трансфера Гуэхи...но думаю, что его либо зимой за полцены, либо уже летом 26 заберут свободным агентом