 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» осуществил три самых дорогих трансфера летнего окна 2025 года

вчера, 23:10

Названы самые дорогие трансферы летнего окна.

Возглавил список переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. На втором месте трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро. Замкнул тройку переход Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 95 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сын Это'О стал игроком «Мирандеса»
Вчера, 19:30
Гюндоган переходит в «Галатасарай»
Вчера, 19:25
Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов Доннарумма перешел в «Ман Сити»
Вчера, 12:04
Официально«Астон Вилла» подписала хавбека «Ливерпуля»
Вчера, 10:47
Официально«Вильярреал» усилился игроком сборной Израиля
Вчера, 10:28
Официально«Манчестер Юнайтед» подписал бельгийского вратаря Ламменса
Вчера, 10:01
 
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:30
красные прекрасно провели летнее ТО и на продажу, ушли за хорошие деньги : Лучо в Баварию, Дарвин к саудитам, Келехер в Брендтфорд, Харви в АВ, Куанса в Байер, Доак в Борнмут....

единственно , что не срослось это срыв в последний момент трансфера Гуэхи...но думаю, что его либо зимой за полцены, либо уже летом 26 заберут свободным агентом
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:11
Уго уже начал оправдывать трансфер..
Флориан пытается-старается, но пока не получается ..
ну а шведский Сашка еще не выходил на поле, но у него есть огромный плюс - он прекрасно знаком-адаптирован с АПЛ
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:13
Да же Шарлотка не тратит такие деньги
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03
Откуда у них столько денег? ФФП вообще убрали что ли?
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 23:53
Думал, что Генри уже выпустили из чулана и отдали карточку, ан нет)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:52
Реал , ПСЖ нервно курят в сторонке
YNWA
YNWA
вчера в 23:35, ред.
Да я сам в а. х. с Ливерпуля!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 