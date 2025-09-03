Четыре россиянина заявлены клубами на общий этап Лиги чемпионов

1756929397

вчера, 22:56

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» включен в заявку команды на матчи общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

В первом туре ПСЖ , который является действующим победителем турнира, 17 сентября примет итальянскую «Аталанту».

«Монако» включил в заявку на Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина. Норвежский «Будё-Глимт» заявил на турнир вратаря Никиту Хайкина, казахстанский «Кайрат» — защитника Егора Сорокина.