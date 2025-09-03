  • Поиск
Четыре россиянина заявлены клубами на общий этап Лиги чемпионов

вчера, 22:56

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включен в заявку команды на матчи общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом туре ПСЖ, который является действующим победителем турнира, 17 сентября примет итальянскую «Аталанту».

«Монако» включил в заявку на Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина. Норвежский «Будё-Глимт» заявил на турнир вратаря Никиту Хайкина, казахстанский «Кайрат» — защитника Егора Сорокина.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.

Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:59
По моему я уже читал нечто подобное, мы даже посмеялись что это 1/3 команды, а если учитывать что вратарь это полкоманды то это целый состав и два запасных)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:54
Да и черт с ней этой ЛЧ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Хотя бы четверо и то хорошо !!!
