Нагельсманн назвал цель сборной Германии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн обозначил цель команды на чемпионате мира 2026 года.
«Я считаю, что наше стремление выиграть чемпионат мира – это нормально. Я на 100 % уверен, что ни один игрок не ответил бы иначе, иначе ему не стоило бы ехать с нами», – сказал Нагельсманн.
Задал бы Нагелю после его притязаний на Трон простой до безобразия вопрос. Кто у немцев сейчас хороший/ крутой защитник? Кто ? Кто у немцев крутой центр форвард ? В полузащите да, есть Вирц , Мусиала, Киммих, Горецка. Но ведь этого мало для чемпионства.
Задал бы Нагелю после его притязаний на Трон простой до безобразия вопрос. Кто у немцев сейчас хороший/ крутой защитник? Кто ? Кто у немцев крутой центр форвард ? В полузащите да, есть Вирц , Мусиала, Киммих, Горецка. Но ведь этого мало для чемпионства.