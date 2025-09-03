Нагельсманн назвал цель сборной Германии на ЧМ-2026

1756927353

вчера, 22:22

Главный тренер сборной Германии обозначил цель команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я считаю, что наше стремление выиграть чемпионат мира – это нормально. Я на 100 % уверен, что ни один игрок не ответил бы иначе, иначе ему не стоило бы ехать с нами», – сказал Нагельсманн.