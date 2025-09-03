  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Нагельсманн назвал цель сборной Германии на ЧМ-2026

вчера, 22:22

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн обозначил цель команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я считаю, что наше стремление выиграть чемпионат мира – это нормально. Я на 100 % уверен, что ни один игрок не ответил бы иначе, иначе ему не стоило бы ехать с нами», – сказал Нагельсманн.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер сборной Иордании поделился мнением об уровне команды России
Вчера, 20:33
Украинский футболист ПСЖ Забарный рассказал об отношениях с Сафоновым
01 сентября
Мареска: «Нынешняя частота матчей увеличивает риск травм у игроков»
31 августа
Тренер сборной Камеруна: «Экитике не заслуживает того, чтобы приехать сюда»
31 августа
Луиш Фигу сравнил Мбаппе с Роналдо
30 августа
Криштиану Роналду высказался перед стартом чемпионата Саудовской Аравии
28 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:21
Я помню Талалаева, еще игроком Торпедо. Он, и игрок, и тренер- одно и тоже- работяга, труженик, и очень дисциплинированный человек.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
Можно всему научиться. У меня ребята приходили с нулем базовых знаний..., а через n- e количество лет они же стали фору корифеям давать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:18
Я думаю, рано делать далеко идущие выводы, надо подождать, хотябы до зимы. Тем более, весной, когда страдают команды покруче Балтики, могут быть неожиданности...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
Он уже прыгнул выше ... хрена. У мужика ни базы спортивной нет, ни прочей инфраструктуры, ни спонсоров с большим карманом и, собсно ни перспектив. Но как поет Макаревич, от его костра стало всем теплее...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Понимаешь, Макс, Талалаев, так же как ты- талантливый организатор, но как тренер креативщик- он не очень силен. Возможно, он исходит из того, кто у него под рукой. Он- незаурядный мотиватор, неплохо читает соперника, но он не стратег. Я думаю, Балтика на большие подвиги не способна, даже в силу среднего состава... А потом, мы не знаеm, как бы Талалаев работал с командой элитной, как те же Спартак или Зенит. Разные степени ответственности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
У Талалаева, по твоему что... семь пядей во лбу ?
Нет, далеко. Но его пацаны за него в огонь и в воду пойдут... А за Семака ..., или того же Станка ? Сомневаюсь.
И как видишь, - это далеко не последний фактор по достижению результата.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:00
Вдвоём? Не, только кто-то один!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Я скажу смешное... Мы бы с тобой точно справились.
Уж точно не хуже некоторых ..., которые на слуху.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:59
Соглашусь, пожалуй. Вот только, сейчас, в Баварии слишком много чернорабочих и очень мало руководителей... Им бы такого наставника как ты- с опытом работы и управлением кадрами. Такого великого организатора масс!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:54
Чернорабочие тоже нужны. Каземиро в Реале..., Артуро Видаль в Барселоне, Гаттузо в Милане, Канте в Челси, Давидс в Аяксе....., ...., Без них тоже никак, Вить.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:51
Ну закидушки у него не так часто проходят, а в большинстве случаев- он конкретно тормозит игровую командную мысль. Горецка- чернорабочий, принести, подать, забрать, помыть и снова принести...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
Киммих закидушки волшебные делает на нападающих. Очень толковый и креативный, как по мне. Горецка опытный разрушитель середины поля. Такие тоже нужны.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:46
Вирц и Мусиала, да, могут пофеерить, но не Горецка и не Киммих. Оба тугодумы и тормозы. Вообще, как никогда средняя команда у немцев, по существу- ни одной личности. Даже Мусиала и Вирц, с натяжкой, если вспомнить настоящих Звезд сборной прошлых лет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:37, ред.
Какой-то журналист глупый попался...
Задал бы Нагелю после его притязаний на Трон простой до безобразия вопрос. Кто у немцев сейчас хороший/ крутой защитник? Кто ? Кто у немцев крутой центр форвард ? В полузащите да, есть Вирц , Мусиала, Киммих, Горецка. Но ведь этого мало для чемпионства.
Capral
Capral
вчера в 22:46
Весьма уклончивый ответ среднего тренера. Ему бы хорошим манерам научиться, для начала, а то ведь, разговоры о нем ходят нехорошие, в приличное общество не зовут... А вспомнить его поведение в недавнем матче ЛН, когда он подбежал к тренеру французов и стал тому высказывать своё нeдовольство, так вообще- обычное жлобство. Одно слово- мальчишка. Оно и понятно, никто сборную брать не хотел после конФЛИКта, вот u всучили Нагелю.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:44
А что ещё мог сказать главный тренер сборной Германии 🇩🇪? Немцы и в прежнее время, когда они были очень сильной страной командой, с трудом брали трофеи. Они чаще остальных играли в финалах Чемпионатов Мира, но большинство этих финалов проиграли. Сейчас я не могу быть уверен, что команда Нагельсманна завтра выиграет у сборной Словакии в первом матче группы А. Чемпионство Германии? Не верю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:44
Будет большим успехом, если немецкая сборная выйдет в полуфинал ЧМ 2026...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 