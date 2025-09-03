ФИФА назвала стартовую цену билетов на матчи ЧМ-2026

1756931929

вчера, 23:38

В ходе первой фазы продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года будет действовать динамическое ценообразование, при котором болельщики будут платить разные цены в зависимости от рыночного спроса, а стоимость билетов будет начинаться от 60 долларов, сообщила ФИФА в среду.

Болельщики получат первую возможность приобрести билеты на чемпионат мира по футболу следующего года в США , Канаде и Мексике во время предварительной продажи Visa, которая начнется 10 сентября в 15:00 по центральноевропейскому времени и продлится до 19 сентября.

Билеты на матчи группового этапа будут доступны для владельцев карт Visa, участвующих в розыгрыше, по цене от 60 долларов, а цены на билеты на более поздние этапы, включая финал, достигнут 6730 долларов, сообщила ФИФА .

«У нас есть около 1 миллиона билетов, доступных для первой фазы предварительной распродажи Visa», — сообщил журналистам Фальк Эллер, директор FIFA по продаже билетов и гостеприимству.

Он добавил, что цены будут варьироваться в зависимости от рыночного спроса, что является стратегией, известной как динамическое ценообразование или ценовой скачок.

Динамическое ценообразование часто встречается в ценах на авиабилеты и номера в отелях во время праздничных сезонов.