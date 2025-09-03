  • Поиск
ФИФА назвала стартовую цену билетов на матчи ЧМ-2026

вчера, 23:38

В ходе первой фазы продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года будет действовать динамическое ценообразование, при котором болельщики будут платить разные цены в зависимости от рыночного спроса, а стоимость билетов будет начинаться от 60 долларов, сообщила ФИФА в среду.

Болельщики получат первую возможность приобрести билеты на чемпионат мира по футболу следующего года в США, Канаде и Мексике во время предварительной продажи Visa, которая начнется 10 сентября в 15:00 по центральноевропейскому времени и продлится до 19 сентября.

Билеты на матчи группового этапа будут доступны для владельцев карт Visa, участвующих в розыгрыше, по цене от 60 долларов, а цены на билеты на более поздние этапы, включая финал, достигнут 6730 долларов, сообщила ФИФА.

«У нас есть около 1 миллиона билетов, доступных для первой фазы предварительной распродажи Visa», — сообщил журналистам Фальк Эллер, директор FIFA по продаже билетов и гостеприимству.

Он добавил, что цены будут варьироваться в зависимости от рыночного спроса, что является стратегией, известной как динамическое ценообразование или ценовой скачок.

Динамическое ценообразование часто встречается в ценах на авиабилеты и номера в отелях во время праздничных сезонов.

Перевод с tribalfootball.com
AKH
AKH
сегодня в 09:07
6000+ баксов... Воистину футбол остается игрой для масс :) Полностью доступным для каждого смертного.. Всего лишь несколько зп из долгой жизни....
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:56
Хотят посмотреть какой спрос будет. Если большой, цены поднимут до безобразия.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
По барабану сколько будут стоять билеты... мне их не покупать.
ABir
ABir
сегодня в 05:41
Жаль, что России не будет на этом празднике футбола, по этому и ценообразование на билеты лично мне глубоко до лампочки.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:24
"Динамическое ценообразование" - А обществу "Динамо" процент "отстёгивать" будут? )
sah9ef243fzh
sah9ef243fzh
сегодня в 03:14
Хороший футбол и стоит дорого
