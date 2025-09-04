  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ добавил Сафонова в список футболистов, вызванных в сборные

вчера, 14:44

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в списке игроков команды, которые были вызваны на матчи сборных в сентябре.

Сафонов присутствует в списке, опубликованном на сайте клуба. Также россиянин упомянут в посте на странице команды в X, который анонсирует матчи национальных команд в четверг с возможным участием игроков парижан.

3 сентября ПСЖ на своей странице в X опубликовал список футболистов, вызванных в сборные, однако среди перечисленных игроков не оказалось Сафонова.

Вратарь находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов: «Не играл за ПСЖ уже более трёх месяцев. Неприятно осознавать»
31 августа
ПАОК не собирается расставаться с Чаловым
28 августа
Агент Головина попросил не переживать из-за результативности Александра
28 августа
В основной стадии Лиги чемпионов сыграют четверо российских футболистов
28 августа
Тикнизян не смог сдержать слёз после вылета «Црвены Звезды» из ЛЧ
27 августа
Сафонов — о своих тренировках: «Чувствую, что я сейчас в лучшей форме»
27 августа
 
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:00
Сверху позаонили
Брулин
Брулин
вчера в 16:23
Испугались Свищева и Монсона 😏
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:05
А что говорят? Почему сразу не внесли?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:37, ред.
Ситуация похожа на проблему высосанную из пальца. А что бы было если бы его не внесли в эти списки? В чём такой сакральный смысл чтобы фамилию Моти обязательно опубликовали на этом сайте? Или нам уже повсюду мерещится дискриминация?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:18
Ну вот , чьё то головотяпство устранено...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 