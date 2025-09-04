Перед махачкалинским «Динамо» поставлена задача войти в первую десятку РПЛ

1756993705

вчера, 16:48

Задача футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы на сезон-2025/26 — войти в первую десятку Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и закрепиться в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«На этот сезон у нас задача войти в десятку лучших клубов премьер-лиги, закрепиться в премьер-лиге, а дальше за счет развития, в том числе финансовых возможностей клуба, с учетом трансферной политики укрепить те зоны, которые нужно по итогам нынешнего турнира, и двигаться дальше. Выигрывать что-то на следующий год мы точно не собираемся. Если удачно сложится наше прохождение в кубковом турнире, мы, конечно, приложим все усилия, а на сегодня задача такая», — сказал он в кулуарах Национального центра «Россия».

Меликов отметил, что второй задачей является подбор игроков и привлечение в основную команду воспитанников из региона.

Кроме того, он добавил, что проект махачкалинского «Динамо» является социальным. «Под этим футбольным клубом еще академия „Динамо“ (Махачкала) и две команды [молодежная и женская]. У нас сегодня около 200 тыс. детей вовлечены в проект „Футбол в школе“, каждый год перед 9 мая проводятся финальные игры. Наши команды успешно выступают на российских детских турнирах, таких, как „Кожаный мяч“, и все это благодаря проекту, который мы создали и который называется „Динамо“ (Махачкала)», — сказал он.