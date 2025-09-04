  • Поиск
Перед махачкалинским «Динамо» поставлена задача войти в первую десятку РПЛ

вчера, 16:48

Задача футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы на сезон-2025/26 — войти в первую десятку Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и закрепиться в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«На этот сезон у нас задача войти в десятку лучших клубов премьер-лиги, закрепиться в премьер-лиге, а дальше за счет развития, в том числе финансовых возможностей клуба, с учетом трансферной политики укрепить те зоны, которые нужно по итогам нынешнего турнира, и двигаться дальше. Выигрывать что-то на следующий год мы точно не собираемся. Если удачно сложится наше прохождение в кубковом турнире, мы, конечно, приложим все усилия, а на сегодня задача такая», — сказал он в кулуарах Национального центра «Россия».

Меликов отметил, что второй задачей является подбор игроков и привлечение в основную команду воспитанников из региона.

Кроме того, он добавил, что проект махачкалинского «Динамо» является социальным. «Под этим футбольным клубом еще академия „Динамо“ (Махачкала) и две команды [молодежная и женская]. У нас сегодня около 200 тыс. детей вовлечены в проект „Футбол в школе“, каждый год перед 9 мая проводятся финальные игры. Наши команды успешно выступают на российских детских турнирах, таких, как „Кожаный мяч“, и все это благодаря проекту, который мы создали и который называется „Динамо“ (Махачкала)», — сказал он.

«Динамо» из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре 31 августа клуб дома обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:11
Задача поставлена... или всё таки Цель ? За невыполнение задачи надо сразу увольнять; а вот цель - более щадящая категория...
xva539pef5b7
xva539pef5b7
вчера в 19:14
Думаю задача поставлена не посильная
derrik2000
derrik2000 ответ Diman (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Дискутировать не собираюсь: от меня ничего не зависит по поводу изменения облика сайта.
Я высказал своё мнение и - ФСЁ.
И, кстати, понял из сообщения мне только то, что есть несогласные со мной.
Остальное - выше моего понимания, поскольку Я с интернетом не очень дружу, в инете не работаю, и, как следствие, специфических слов не знаю.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:10
Лишь бы только у Меликова не пропало желание заниматься клубом..
tytn37wcjn7v
tytn37wcjn7v
вчера в 17:56
Главное им в первую десятку пердива не войти
Diman
Diman ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Добрый день, не буду впадать в полемику, но скажу. Простите наболело. Откуда вы знаете, что против вашего мнения не будет скажем 5-10 против? Вы настаиваете на общении капсом, так тут функционал не изменился. На новости можно подписаться разными способами. Хотите устроится в отдел по продаже рекламы, ради бога, жду ваше резюме. Работаете в сфере СЕО с гарантией. жду ваше резюме. И еще раз, чтобы структурировать ответ на ваше сообщение. В общении ядра сайта ничего не изменилось. С уважением. diman сто пробелов собакен сто решеток домен по названию сайта сами догадаетесь. Захотите продолжить диспут пишите в почту. здесь не место для таких обсуждений
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:11
Не войти, а припарковать автобус позади
Гость
