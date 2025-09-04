  • Поиск
Антон Миранчук сообщил, что не сталкивался с плохим отношением в Швейцарии

вчера, 17:15

Российский футболист Антон Миранчук не имел проблем в Швейцарии в связи с гражданством, когда выступал за местный «Сьон». Об этом игрок рассказал «Спорт-экспрессу».

Миранчук защищал цвета «Сьона» с 2024 года, а 23 августа подписал контракт с московским «Динамо».

«В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт, — сказал Миранчук. — Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем».

Миранчуку 29 лет. Полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского «Локомотива», за который играл до переезда в Швейцарию.

