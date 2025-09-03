Шуфутинский исполнит «3 сентября» на матче между сборными России и Иордании

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск.
Гимн России перед матчем исполнит певица Юлианна Караулова. С песней «Жди меня домой» перед игрой выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря, также запланировано выступление группы «Фабрика».
А наши арабские товарищи (матч то товарищеский) , с особым вниманием и упоением будут слушать песню «Жди меня домой» добавляя про себя к названию "с победой"...)
А вообще в этом творческом представлении ох как не хватает группы "Балаган Лимитед"...)
