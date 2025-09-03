Шуфутинский исполнит «3 сентября» на матче между сборными России и Иордании

1756886926

вчера, 11:08

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск.

Гимн России перед матчем исполнит певица Юлианна Караулова. С песней «Жди меня домой» перед игрой выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря, также запланировано выступление группы «Фабрика».