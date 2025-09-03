  • Поиск
Шуфутинский исполнит «3 сентября» на матче между сборными России и Иордании

вчера, 11:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИорданияИордания20:00 Не начался

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск.

Гимн России перед матчем исполнит певица Юлианна Караулова. С песней «Жди меня домой» перед игрой выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря, также запланировано выступление группы «Фабрика».

Grizly88
Grizly88
вчера в 17:06
Матч пройдет 4 а споют про 3 сентября
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:19, ред.
Сборная сделает всё, чтобы после матча на трибунах не осталось никого
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:15, ред.
Этот матч будет длиться вечно.....
sv_1969
sv_1969 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 14:36
Вот это точно!!!
112910415
112910415
вчера в 14:19
заметно, что футбол в этом шоу будет не на первом месте ... и даже не на втором (
Dauletbek
Dauletbek ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:17
Ну если начать футбол со словами: "всё не то, всё не так"....наверное футболисты хорошо будут играть)))
gbuy8ww7jqy7
gbuy8ww7jqy7
вчера в 14:16
Не матч поучиться,а шоу
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:14
Ничего страшного, бывает.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:59
Это главное.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:46
Ну это мнение Бондарчука! Лично мне понравилось!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:23
Приветствую, Володя!!!
На счет фильма "Они сражались за Родину", то по мнению режиссёра картины С.Ф.Бондарчука, приглашение Ю.Никулина не было удачным. Бондарчук считал, что другой актер должен был сниматься в этой роли, но на тот момент, он был занят в другом проекте. А вот, как фамилия того актёра, я не помню. Забыл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
Я пришел вам спеть)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:17
Он не просто крепчает..., он наше ВСЁ.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:14
Шансон, странный выбор для футбола.
Брулин
Брулин
вчера в 12:42
Маразм крепчает.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:41
Приветствую Виктор! Ну мне кажется Юрий Никулин справился бы с ролью принца датского! У него были серьёзные роли! Просто его привыкли видеть в роли Балбеса! Да и того он играл что так сегодня мало кто сыграет!
Я вот щас просто вспомнил его роли характерные и серьезные навскидку "Они сражались за Родину" " двадцать дней без в*йны" "Андрей Рублев" монаха Патрикея сыграл да и "Чучело" с Кристинкой!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:34
Согласен с Вами! Ему надо дать звание заслуженный кабацкий певец! И Любоньку туда же)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:21
И ещё мне непонятна его "заслуженность". Почти всю жизнь челс прожил в Америке, вот пусть там его и награждают. Недолюбливаю этого персонажа, наравне с Солженицыным. Тот тоже под старость лет приехал учить россиян жизни и умереть в России. При этом жизни прожив в Америке...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:18
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:11
И нафик он нужен со своим 3 сентября, когда на дворе уже 4 закончится?...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:00
Я бы Шнура пригласил... Тот бы ИМ спел, так спел...!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:56
Да, точно. Спасибо, что поправили.))) Вот, что значит старость- невнимательность и отсутствие сообразительности. Пора уходить, теперь, это уже ясно...
Хотя, знаете, на таком мероприятии, подобному певцу, я не доверил бы любое исполнение. У меня с ним постоянные ассоциации ресторанных исполнителей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:54, ред.
Эта песня - стеб Карпина. Там как раз таки истинные слова о нашей сборной: " Ведь было всё у нас всерьёз 2-го сентября... "
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
И интонация у Миши будет бравурная или печальная , а может и нейтральная в зависимости от исхода встречи...)
А наши арабские товарищи (матч то товарищеский) , с особым вниманием и упоением будут слушать песню «Жди меня домой» добавляя про себя к названию "с победой"...)
А вообще в этом творческом представлении ох как не хватает группы "Балаган Лимитед"...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:50
о, ну матчи "сборной" солянки итак давно превратились в фарс, а это контрольный в голову значит)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:45
А он и не будет петь Гимн России.
Capral
Capral
вчера в 11:42
В моём представлении, Шуфутинский- сугубо кабацкий певец, и слушать в его исполнении Гимн страны как-то непривычно. Это равносильно тому, как видеть Ю.Никулина в роли принца датского... Ну пусть попробует.
