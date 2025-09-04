  • Поиск
Карпин назвал капитанскую повязку Глушенкова в сборной поощрением

вчера, 23:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Звание капитана сборной России по футболу стало для полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова поощрением за работу в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Глушенков вывел российских футболистов на поле в четверг в товарищеском матче с командой Иордании (0:0) в Москве.

«Капитанов мы выбираем перед игрой. Выбор Глушенкова — это поощрение за правильную, хорошую работу в сборной», — сказал Карпин.

По словам Карпина, нужно было учитывать силу соперника. «Многие, наверное, не слышали о такой сборной. За последние годы эта команда входит в пятерку лучших. Во втором тайме добавили того, чего не хватало: скорости не только бега, но и движения мяча, поэтому пошли моменты. Не ожидали таких скоростей у иорданцев, интенсивных действий в обороне при наших атаках», — добавил он.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:24
Лучше бы голы каждый матч забивали, а не капитанов выбирали...)
