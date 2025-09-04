  • Поиск
Кьеза, Жезус и Тель не попали в заявки своих клубов на Лигу чемпионов

вчера, 09:19

В среду команды подали заявки на общий этап Лиги чемпионов-2025/26.

Сразу несколько известных игроков оказались вне списков своих клубов.

Так, «Ливерпуль» не заявил на турнир Федерико Кьезу, «Арсенал» — Габриэла Жезуса, а «Тоттенхэм» — Матиса Теля. Вне заявки «Челси» оказался новичок команды Факундо Буонанотте.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:58
Кьеза по факту весь прошлый сезон просидел на лавке, да периодически выходил на 10-15 минут в АПЛ, играл 2-3 полных матча в Кубках . В этом сезоне тоже пока игрок замены, так, что решение Слота логично
вот если будет чаще играть осенью-зимой, то вполне вероятно в зимнее окно попадет в заявку
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:44
Ну, по Жезусу тут понятное дело, парень еще на травме, играть сможет примерно в октябре, так зачем же занимать слот таким игроком, тем более, что глубина состава сейчас приличная! Вот после зимнего ТО будет возможность внести новых игроков в заявку, тогда и поглядим, поможет ли Жезус нам!
Кьеза травматичный игрок, скорее всего Арне Слот так же решил не рисковать. Феде будет получать свои минуты в кубках и АПЛ.
А вот по Телю странное решение, Франку конечно же виднее
Смешная ситуация получилась с Буананотте из Челси. Факундо в интервью после перехода, говорил, что переход в Челси дает отличную возможность впервые сыграть в ЛЧ.
Получается, что не такая уж и отличная возможность....
prvpj38dasan
prvpj38dasan
вчера в 11:23
Кьезу списали напрочь
762mkca56b29
762mkca56b29
вчера в 11:10
Валить надо пацанам в другие клубы
Tommy Q
Tommy Q
вчера в 11:03
Вообще на англоязычных ресурсах пишут, что Буонанотте не заявили, потому что ему 20 лет, по правилам он может и так выходить на поле в ЛЧ, как молодой игрок до 21 года.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:39
Надо увеличивать заявки. Матчей стало больше, игроки часто получают травмы
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:23
Видно на это для каждого, есть свои объективные причины...
Гость
