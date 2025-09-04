Кьеза, Жезус и Тель не попали в заявки своих клубов на Лигу чемпионов

В среду команды подали заявки на общий этап Лиги чемпионов-2025/26.
Сразу несколько известных игроков оказались вне списков своих клубов.
Так, «Ливерпуль» не заявил на турнир Федерико Кьезу, «Арсенал» — Габриэла Жезуса, а «Тоттенхэм» — Матиса Теля. Вне заявки «Челси» оказался новичок команды Факундо Буонанотте.
Кьеза травматичный игрок, скорее всего Арне Слот так же решил не рисковать. Феде будет получать свои минуты в кубках и АПЛ.
А вот по Телю странное решение, Франку конечно же виднее
Смешная ситуация получилась с Буананотте из Челси. Факундо в интервью после перехода, говорил, что переход в Челси дает отличную возможность впервые сыграть в ЛЧ.
Получается, что не такая уж и отличная возможность....
вот если будет чаще играть осенью-зимой, то вполне вероятно в зимнее окно попадет в заявку
