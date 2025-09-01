Удаление Кордобы в матче с ЦСКА и поражение «Динамо»: итоги 7-го тура РПЛ

1756675886

вчера, 00:31

Программа седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами, которые подарили необычные события и результаты. В центральном матче тура ЦСКА и «Краснодар» поделили очки, но самым обсуждаемым событием стало удаление игрока гостей Джона Кордобы.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Матвей Кисляк, у краснодарцев — Кордоба. В первом тайме игроки забили еще по одному голу, но они были отменены. На 56-й минуте «Краснодар» после удаления колумбийского нападающего остался в меньшинстве. В протоколе матча указано, что он получил красную карточку за агрессивное поведение, попадание ногой по руке бразильского защитника ЦСКА Мойзеса. Кордоба после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.

Несмотря на то что сама игра оставила хорошее впечатление, после матча больше всего обсуждался именно эпизод с удалением. Сам Кордоба настолько разозлился в микст-зоне, что не исключил ухода из РПЛ после такого решения. «Не в первый раз, когда со мной происходит такое — хорошая игра идет, но после этого судья начинает действия против меня или „Краснодара“, — сказал он. — Однако я горжусь командой, потому что наши футболисты довели матч до ничьей. Мне кажется, что арбитру нужно еще раз пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было. После таких моментов мне действительно хочется покинуть этот чемпионат. За мои четыре года произошло все, что вообще могло быть. Я люблю „Краснодар“, этот клуб, так точно не должно продолжаться».

Сам Мойзес отказался отвечать на вопрос о том, коснулся ли его Кордоба. «Это решение судьи, — сказал бразилец журналистам. — Он решил показать красную карточку Кордобе, мы продолжили игру. В принципе, мне нечего сказать по этому эпизоду. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу, судья решил дать ему красную карточку. Никаких комментариев не могу дать больше. Были ли контакт? Без комментариев».

Батл тренеров

После игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение, что арбитр Рафаэль Шафеев испортил игру удалением Кордобы. «Хотим запросить переговоры видеоассисентов, о чем они говорили в этот момент, — сказал Мусаев на пресс-конференции. — Я не могу быть доволен ничьей, если бы удаление было по делу, я бы сказал: „Молодцы, что удержали“. Что сделал Кордоба? Он выбил мяч, там даже фола нет. У Кордобы есть удаления в каждом сезоне, и что теперь, не разбираясь, надо ему давать красную? Мы будем 100% обращаться об отмене красной карточки, но очень хотим разговоры арбитров запросить, должно быть интересно».

Также Мусаев остался недоволен поведением тренеров и футболистов ЦСКА . По его мнению, когда Кордоба уходил с поля, все тренеры и игроки на скамейке хозяев стали хлопать и провоцировать футболиста. Мусаев отметил, что в России так никто не делает. «Если так делают в Швейцарии (главный тренер ЦСКА Фабио Челестини — швейцарец, ранее он работал в „Базеле“ — прим. источника), я не знаю, впервые вижу такое», — заметил Мусаев.

Ответ Челестини не заставил долго ждать. Он считает, что обвинения Мусаева в хамстве связаны с эмоциональностью. «Многое происходит на поле, но эмоции должны оставаться на поле. Я могу сказать, что не аплодировал. Давайте не будем вовлекать в футбол Швейцарию, Россию и другие страны. Если что-то было не так, я прошу прощения», — сказал Челестини.

ЦСКА довел свою серию без поражений в РПЛ до 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).

«Краснодар» с 16 очками остался лидером РПЛ , ЦСКА с 15 очками идет вторым. В следующем туре армейцы 14 сентября на выезде сыграют с «Ростовом», краснодарцы днем ранее на своем поле встретятся с тольяттинским «Акроном».

«Локомотив» во второй раз подряд упустил победу, «Динамо» проиграло в Махачкале

В заключительном матче тура московское «Динамо» в гостях уступило «Динамо» из Махачкалы со счетом 0:1. Единственный гол забил иранец Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай.

Махачкалинское «Динамо» впервые переиграло московское «Динамо». До этого команды провели между собой четыре матча, все завершились в пользу столичного клуба. Махачкалинское «Динамо» выступает в РПЛ с прошлого сезона, в нем команда сыграла против визави из Москвы дважды в чемпионате и дважды на групповом этапе «пути РПЛ » Фонбет — Кубка России.

Московское «Динамо» с 8 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ . Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков идет 11-м. В следующем туре московское «Динамо» 13 сентября на своем поле сыграет против столичного «Спартака», махачкалинцы днем ранее в гостях встретятся с казанским «Рубином».

Также в воскресенье «Локомотив» дома упустил победу над самарскими «Крыльями Советов», игра завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе железнодорожников отметились Дмитрий Воробьев и Дмитрий Баринов. «Крылья Советов» отыграли отставание в два мяча усилиями Амара Рахмановича и реализовавшего пенальти в добавленное ко второму тайму время Вадима Ракова, который находится в аренде из «Локомотива». У хозяев был удален нападающий Николай Комличенко, который получил вторую желтую карточку за фол в штрафной площади, приведший к назначению 11-метрового. За несколько минут до этого он забил гол, но взятие ворот было отменено после вмешательства видеоассистентов из-за нарушения в атаке.

«Локомотив» после матча заявил, что будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по ключевым эпизодам матча. Но наверняка у железнодорожников будут вопросы и к своей игре — уже во втором матче РПЛ подряд команда упустила победу в компенсированное время. В прошлом туре красно-зеленые пропустили от «Ростова» на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счетом 3:3. «Локомотив» с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ , «Крылья Советов» с 9 очками идут 8-ми. В следующем туре «Локомотив» 13 сентября на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», самарская команда днем позже примет «Сочи».

В первом матче дня калининградская «Балтика» в гостях обыграла «Акрон» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кевин Андраде и Максим Петров. «Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и располагается на 3-й позиции. «Акрон» потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с 6 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Балтика» 14 сентября примет петербургский «Зенит», «Акрон» 13 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром».

О других матчах тура

Программа седьмого тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Оренбург» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 2:2, «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1), «Зенит» оказался сильнее «Пари Нижний Новгород» (2:0), «Ростов» и «Ахмат» поделили очки (1:1).

Следующий тур состоится после паузы на матчи сборных. Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи — 4 сентября сборная России дома сыграет с командой Иордании, 7 сентября российские футболисты на выезде встретятся с командой Катара.