Стало известно, почему Куэста не перешел в «Спартак»

1757073774

сегодня, 15:02

Турецкий журналист Халук Юрекли рассказал, почему сорвался переход в «Спартак».

«У Куэсты проблемы с хрящом в колене. Врачи говорят, что это не помешает ему играть. Однако „Спартак“ и даже „Васку да Гама“ видят проблему с инвестициями. Колено Куэсты – это не то, во что можно инвестировать. Игрока дважды обследовали в Москве. Проблема с хрящом заставила руководство „Спартака“ задуматься на три дня, в итоге они отказались от инвестиций. Та же проблема возникла и в „Васко да Гама“, но бразильский клуб перешёл от покупки к аренде», — сказал журналист.