Стало известно, почему Куэста не перешел в «Спартак»

сегодня, 15:02

Турецкий журналист Халук Юрекли рассказал, почему сорвался переход Карлоса Куэсты в «Спартак».

«У Куэсты проблемы с хрящом в колене. Врачи говорят, что это не помешает ему играть. Однако „Спартак“ и даже „Васку да Гама“ видят проблему с инвестициями. Колено Куэсты – это не то, во что можно инвестировать. Игрока дважды обследовали в Москве. Проблема с хрящом заставила руководство „Спартака“ задуматься на три дня, в итоге они отказались от инвестиций. Та же проблема возникла и в „Васко да Гама“, но бразильский клуб перешёл от покупки к аренде», — сказал журналист.

CCCP1922
CCCP1922 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:23
Ключевая фраза в моем высказывании "некачественный товар". Подобными вещами грешит сам Милан, осознанно... Такое надо жестко пресекать и предавать широкой огласке...
Bad Listener
Bad Listener ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 15:42, ред.
Ключевая фраза в вашем спиче "в этот раз". Для руководителей из Лукойла это редкая удача и чистая случайность судя по всему.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:39
Спартаку пытались продать некачественный товар. В этот раз обошлось...
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:36, ред.
Так а зачем заменять тех кто достойно выступал на своей позиции? Это же главный вопрос. Вопросы думаю стоит задавать касательно компетенции нынешнего руководства, а не касательно моей компетенции на этот счёт, я могу тысячу раз знать как сделать Спартак лучше, но не иметь таковой возможности. Я пишу свои комментарии к тому чтобы обратить внимание общественности на полное отсутствие логики и здравомыслия в поведении руководства наивно полагая что это может что то изменить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:29
Нужны ли московскому Спартаку другие игроки сходные с ними, и если да, то есть ли у Вас кандидаты кто сможет их заменить?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:17, ред.
Дуарте здоровый был без проблем с хрящом, как кстати и Никита Чернов. Небольшое но такое необходимое дополнение к "мудрости" Лукойла чтобы её назвать хотя бы разумностью
