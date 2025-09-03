Генменеджер «Ювентуса» разозлил президента ПСЖ и сорвал трансфер Коло Муани

1756930888

вчера, 23:21

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи разозлился на генерального менеджера «Ювентуса» Дамьена Комолли.

L'Equipe сообщает, что из-за натянутых отношений между ними в итоге перешел в «Тоттенхэм», а не вернулся в «Ювентус» перед закрытием трансферного окна в понедельник вечером.

Предложение «Ювентуса» казалось почти согласованным — аренда за 30 млн евро с дополнительными бонусами, связанными с выходом в Лигу чемпионов. Все шло к быстрому завершению, но в последнюю минуту переговоры усложнились.

Комолли вновь изменил свое предложение, когда сделка была уже почти заключена, что не понравилось ПСЖ , и особенно президенту клуба Аль-Хелаифи.

В результате Коло Муани был отправлен в «Тоттенхэм», несмотря на то, что в прошлом сезоне он провел более шести месяцев в аренде в «Ювентусе» и выступил на Клубном чемпионате мира.