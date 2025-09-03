  • Поиск
Генменеджер «Ювентуса» разозлил президента ПСЖ и сорвал трансфер Коло Муани

вчера, 23:21

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи разозлился на генерального менеджера «Ювентуса» Дамьена Комолли.

L'Equipe сообщает, что из-за натянутых отношений между ними Рандаль Коло Муани в итоге перешел в «Тоттенхэм», а не вернулся в «Ювентус» перед закрытием трансферного окна в понедельник вечером.

Предложение «Ювентуса» казалось почти согласованным — аренда за 30 млн евро с дополнительными бонусами, связанными с выходом в Лигу чемпионов. Все шло к быстрому завершению, но в последнюю минуту переговоры усложнились.

Комолли вновь изменил свое предложение, когда сделка была уже почти заключена, что не понравилось ПСЖ, и особенно президенту клуба Аль-Хелаифи.

В результате Коло Муани был отправлен в «Тоттенхэм», несмотря на то, что в прошлом сезоне он провел более шести месяцев в аренде в «Ювентусе» и выступил на Клубном чемпионате мира.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:42
А в чём причина злости? Или ТТХ меньше предложил?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:58
Я рад что он именно в ТТХ перешёл
Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:28
Я так понимаю сам Коло Муани вообще ничего не решал. Куда барин послал, туда крепостной Коло смиренно и побрел.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:01
Тоттенхэм только рад ссоре между Ювентус и ПСЖ)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Классика - "Паны дерутся..." и "холопы не туда отправляются"...)))
