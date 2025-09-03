  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ву покидает «Ренн» и переходит в «Спартак»

вчера, 22:49

Центральный защитник «Ренна» Кристофер Ву расторгнет контракт с клубом и продолжит карьеру в «Спартаке».

Игрок недавно отклонил предложение «Трабзонспора», и теперь он перейдет в российский гранд на условиях контракта сроком от трех до четырех лет.

Камерунец в прошлом сезоне провел за французскую команду 21 матч во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.

Подписывайся в ВК
Все новости
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»
Вчера, 22:42
Звездный игрок Бундеслиги отказал «Манчестер Юнайтед» в последний день окна
Вчера, 22:28
Очоа не вернулся на переговоры с клубом из Испании после кофе-брейка
Вчера, 06:20
Ляпорт договорился с «Атлетиком»
01 сентября
«Челси» отпустит Чилуэлла в «Страсбур»
01 сентября
Слухи«Милан» договорился о переходе Рабьо из «Марселя»
01 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 13:15
Российский гранд ,похохотал)
A.S.A
A.S.A ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:31
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за подсказку! А нужен ли такой игрок Спартаку, даже за бесплатно?!?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:10
Так Ву на халяву бесплатно , как и Заболотный...)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:06
Лучше бы на Жиго потратились .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:05
Нам хулиганы нужны с Мойзесами всякими разбираться . Денисов , вон , уже руку набивает . К матчу с ЦСКА готовится , наверно .😆😆😆
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 11:00
До 2028 года хоть нормальный футбол посмотрим , а потом будем наблюдать за футбольным убожеством российских игроков , воспитанных нашей коррупционной системой .😅
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:21
Он просто хулиган и и за этого с ним Ренн и росторгают контракт...
Брулин
Брулин
сегодня в 08:26
Такое ощущение, что ужесточение лимита вообще никто в расчёт не берёт
112910415
112910415
сегодня в 05:21
вот прямо очень интересно !...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:00
Станный трансфер намечается! Обычно, Ренн продает талантливых игроков в более крупные клубы за приличные деньги,на это клуб и живет.... а тут вроде молодой, игрок сборной Камеруна и уходит бесплатно, разорвав контракт! С чего вдруг?! Игрок интересный, но подозрительный!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:26
Очередной кот в мешке. Посмотрим.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:04
А для меня интрига вотперейдет в российский гранд на условиях контракта сроком от трех до четырех лет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1417045/vu-kristofer-spartak 03.09.2025
Как бы он после заключения контракта не забил на всЁ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Заголовок звучит драматично и интригующе - посмотрим как будет в дальнейшем...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 