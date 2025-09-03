Ву покидает «Ренн» и переходит в «Спартак»

Центральный защитник «Ренна» Кристофер Ву расторгнет контракт с клубом и продолжит карьеру в «Спартаке».
Игрок недавно отклонил предложение «Трабзонспора», и теперь он перейдет в российский гранд на условиях контракта сроком от трех до четырех лет.
Камерунец в прошлом сезоне провел за французскую команду 21 матч во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.
Как бы он после заключения контракта не забил на всЁ))
