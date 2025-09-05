  • Поиск
Тренер юношеской сборной КНДР поделился мнением о команде России

вчера, 16:19

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) сильна физически и тактически. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной КНДР Рим Чоль Мин.

В пятницу юношеская сборная КНДР в Хабаровске уступила команде России со счетом 0:3 в товарищеском матче.

«Мы отметили, какие позитивные моменты у нас есть, но будем работать над собой, сделаем выводы. Российская команда очень сильна физически, также у них очень сильная тактика, — сказал тренер. — Что касается места проведения матча, то в Хабаровске нам очень комфортно. Наша команда впервые приехала в Россию, пока что плана никакого нет по посещению мест, ничего не видели, хотим сконцентрироваться на матчах».

Команды проведут еще один товарищеский матч, который также пройдет в Хабаровске. Игра состоится 8 сентября.

КНДР мол.
Источник: itar-tass.com
shlomo
shlomo
вчера в 21:02
Вот как всегда... перспективная молодежь куда то потом пропадает..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 8f294mz8w6pz (раскрыть)
вчера в 17:50
Здравствуйте.

Мы отправили Вам код для получения приза, сегодня можете получить, или позднее - если в какой-то день не заберёте, то присылать новые коды для получения будем каждый день до истечения срока хранения.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:46
Молодежь всегда в России была очень хорошая. Надеюсь, что так будет всегда.
