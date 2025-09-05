Тренер юношеской сборной КНДР поделился мнением о команде России

1757078373

вчера, 16:19

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) сильна физически и тактически. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной КНДР Рим Чоль Мин.

В пятницу юношеская сборная КНДР в Хабаровске уступила команде России со счетом 0:3 в товарищеском матче.

«Мы отметили, какие позитивные моменты у нас есть, но будем работать над собой, сделаем выводы. Российская команда очень сильна физически, также у них очень сильная тактика, — сказал тренер. — Что касается места проведения матча, то в Хабаровске нам очень комфортно. Наша команда впервые приехала в Россию, пока что плана никакого нет по посещению мест, ничего не видели, хотим сконцентрироваться на матчах».

Команды проведут еще один товарищеский матч, который также пройдет в Хабаровске. Игра состоится 8 сентября.