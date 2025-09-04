Антон Миранчук пока не готов дать оценку выступлению за «Сьон»

1756989852

вчера, 15:44

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» пока не готов оценить свое выступление за швейцарский «Сьон», так как прошло недостаточно времени для этого.

С сентября 2024 года Миранчук выступал за «Сьон». В августе футболист перешел «Динамо».

«Не хочу снова открывать эту историю, разбирать, — сказал Миранчук. — То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда я смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть еще моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать».

Миранчук провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Он является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал на протяжении 9 лет (2013-2024) за исключением 2016 года, когда ушел в аренду в эстонскую «Левадию».