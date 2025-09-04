Антон Миранчук пока не готов дать оценку выступлению за «Сьон»

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Антон Миранчук пока не готов оценить свое выступление за швейцарский «Сьон», так как прошло недостаточно времени для этого.
С сентября 2024 года Миранчук выступал за «Сьон». В августе футболист перешел «Динамо».
«Не хочу снова открывать эту историю, разбирать, — сказал Миранчук. — То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда я смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть еще моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать».
Миранчук провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Он является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал на протяжении 9 лет (2013-2024) за исключением 2016 года, когда ушел в аренду в эстонскую «Левадию».