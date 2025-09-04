  • Поиск
Антон Миранчук пока не готов дать оценку выступлению за «Сьон»

вчера, 15:44

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Антон Миранчук пока не готов оценить свое выступление за швейцарский «Сьон», так как прошло недостаточно времени для этого.

С сентября 2024 года Миранчук выступал за «Сьон». В августе футболист перешел «Динамо».

«Не хочу снова открывать эту историю, разбирать, — сказал Миранчук. — То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда я смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть еще моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать».

Миранчук провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Он является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал на протяжении 9 лет (2013-2024) за исключением 2016 года, когда ушел в аренду в эстонскую «Левадию».

Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:55
Переоценённый чел,имхо.Жаль,что ушёл в Динамо)Им он 3 не нужен,по моему...Ростов,Акрон-это его уровень!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:07, ред.
Если б были достижения , то говорил бы и сейчас . А так конечно не хочет . Вспомнить нечего
Ternan
Ternan
вчера в 16:05
Так сам себе оценку и не дает никто, а со стороны все всё уже поняли давно
