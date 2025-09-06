Карпин поделился мнением о текущем уровне состава сборной России

1757180551

сегодня, 20:42

Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор можно назвать сильнейшим за время ее отстранения от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

В сентябре в состав сборной России вошли три футболиста из иностранных чемпионатов: полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта»), а также вратарь Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»).

«Так нельзя говорить, неправильно. Но, наверное, сейчас собрался самый интересный и сильный состав сборной России. Но сравнивать с составами — неблагодарное дело», — сказал Карпин.

В тренировке перед матчем сборной России с командой Катара, который состоится в воскресенье, не принял участия полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой. «Андрея Мостового привезли лечиться. Не знаю, примет ли участие [в игре]. Посмотрим по состоянию», — отметил Карпин.