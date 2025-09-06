  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составы

Карпин поделился мнением о текущем уровне состава сборной России

сегодня, 20:42

Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор можно назвать сильнейшим за время ее отстранения от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В сентябре в состав сборной России вошли три футболиста из иностранных чемпионатов: полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта»), а также вратарь Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»).

«Так нельзя говорить, неправильно. Но, наверное, сейчас собрался самый интересный и сильный состав сборной России. Но сравнивать с составами — неблагодарное дело», — сказал Карпин.

В тренировке перед матчем сборной России с командой Катара, который состоится в воскресенье, не принял участия полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой. «Андрея Мостового привезли лечиться. Не знаю, примет ли участие [в игре]. Посмотрим по состоянию», — отметил Карпин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-игрок МЮ Ван-Биссака решил выступать за сборную ДР Конго
Сегодня, 14:00
Пять футболистов сборной России не полетели на матч с командой Катара
Вчера, 16:11
Месси не поедет с Аргентиной на матч против Эквадора
Вчера, 11:15
Футболист «Зенита» Дуглас Сантос провел 1-й официальный матч за Бразилию
Вчера, 06:31
Карпин рассказал, планировалась ли замена Максименко в матче с иорданцами
Вчера, 00:03
Карпин назвал капитанскую повязку Глушенкова в сборной поощрением
04 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:48
"Но сравнивать с составами — неблагодарное дело»," Да , Валера не то , что сравнивать , но и упомнить все твои составы довольно проблематично...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:11, ред.
Сам сказал что тренер никакой, никто за язык не тянул, молодца
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 