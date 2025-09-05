  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос провел 1-й официальный матч за Бразилию

сегодня, 06:31
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия3 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии по футболу в официальном матче.

Игрок вышел в стартовом составе в домашнем матче отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года против команды Чили. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Сантос не отметился результативными действиями, проведя на поле все 90 минут.

Во встрече также принял участие полузащитник «Зенита» Луис Энрике. Он вышел на замену на 66-й минуте, заменив автора победного гола Эстевао. На 72-й минуте игрок сине-бело-голубых сделал голевой пас на Лукаса Пакета.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова станет легионером в чемпионате России. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году. Тогда же он провел 1 неофициальный матч за бразильцев.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин рассказал, планировалась ли замена Максименко в матче с иорданцами
Сегодня, 00:03
Карпин назвал капитанскую повязку Глушенкова в сборной поощрением
Вчера, 23:11
Глушенков будет капитаном сборной России в матче с командой Иордании
Вчера, 18:33
Кьеза, Жезус и Тель не попали в заявки своих клубов на Лигу чемпионов
Вчера, 09:19
Четыре россиянина заявлены клубами на общий этап Лиги чемпионов
03 сентября
Карпин прокомментировал перспективы Джикии сыграть за сборную России
03 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Муравьед
Муравьед
сегодня в 14:03
Все теперь потерял статус не легионера в нашем чемпионате.
BDA81
BDA81
сегодня в 11:21
Вот вам и старый, интересно а кто мог бы в сборную Бразилии из наших инвалидов поиграть?! Правильно никто! Потому что в 31 год он на голову сильней чем любой наш защитник в сборной))) Мы же конечно по нашей натуре будем топить за наших лучше инвалидов и потом хаять всех)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:21
Как низко пала сб. Бразилии недавний лидер мирового футбола, если даже средние по меркам РПЛ игроки в основе. А раньше на этом месте играл Роберто Карлос, а теперь.......
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 11:15
Думаю, что дебют у Сантоса удался, команда победила и не пропустила, а Луис Энрике отдал голевую передачу. Молодцы зенитовцы!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:28
Отыграл весь матч? Значит сделал это хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 