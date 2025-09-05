  • Поиск
Карпин рассказал, планировалась ли замена Максименко в матче с иорданцами

сегодня, 00:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Тренерский штаб сборной России по футболу сохранял возможность замены вратаря Александра Максименко на другого голкипера в товарищеском матче с иорданцами, но число замен уже было израсходовано. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). В интервью Максименко ранее заявил, что выступления за сборную России является для него честью.

«Замену вратарей в матче мы держали в голове, последние три игры, по-моему, не меняли вратаря. Но замен почему-то не хватало, кто-то доигрывал на одной ноге вроде бы с Белоруссией, потому что замены все использовали. Если бы замены оставались, возможно, была бы замена [Максименко], но это в последнюю очередь», — сказал Карпин.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48
Если бы Максименко привёз... как обычно, Валера бы сразу его заменил, - уж что что, а Гёргич быстро соображает !
Гость
