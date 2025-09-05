  • Поиск
Пять футболистов сборной России не полетели на матч с командой Катара

вчера, 16:11
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Пять игроков сборной России по футболу не полетели на гостевой товарищеский матч с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 7 сентября.

В игре не примут участия вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Илья Вахания («Ростов»), полузащитники Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА).

4 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Иордании со счетом 0:0. Встреча прошла в Москве.

t9bppddpc4jj
t9bppddpc4jj
вчера в 23:10
Других будут проверять на их место
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:40
Игроки лучше подготовятся к очередному туру чемпионата России по футболу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
Победы в матче с Катаром и хорошей игры!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Немножко сэкономили на билетах...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:05
При Лопатеги сб. Катара очень слабая... Большая ошибка пригласит на работу человека с отсталыми методами подготовки команд
BDA81
BDA81
вчера в 17:42
А чего этих инвалидов отцепили?! Пускай летели бы с остальными или РФСу не хватило мест для туристов))
Vilar
Vilar
вчера в 17:26
Отчислили за неуспеваемость.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:59
Ну и хорошо , отдохнут перед игрой с динамо....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:50
Ну и славно, надо готовиться к Динамо
