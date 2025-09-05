Пять футболистов сборной России не полетели на матч с командой Катара

1757077889

вчера, 16:11

Пять игроков сборной России по футболу не полетели на гостевой товарищеский матч с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 7 сентября.

В игре не примут участия вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Илья Вахания («Ростов»), полузащитники Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов ( ЦСКА ).

4 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Иордании со счетом 0:0. Встреча прошла в Москве.