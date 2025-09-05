  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Месси не поедет с Аргентиной на матч против Эквадора

сегодня, 11:15
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина10.09.2025 в 02:00 Не начался

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не поедет на заключительный матч отбора ЧМ против Эквадора.

Наставник аргентинцев Лионель Скалони отметил:

«Месси не поедет в Эквадор. Он должен был быть заменен, но я этого не сделал из‑за эмоциональности матча (речь о встречи против Венесуэлы — прим.). Мы заранее договорились, что он сыграет весь матч. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведет время с семьей».

По некоторым данным, матч против Венесуэлы мог быть последним домашним для Месси в форме аргентинской команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Зенита» Дуглас Сантос провел 1-й официальный матч за Бразилию
Сегодня, 06:31
Карпин рассказал, планировалась ли замена Максименко в матче с иорданцами
Сегодня, 00:03
Карпин назвал капитанскую повязку Глушенкова в сборной поощрением
Вчера, 23:11
Глушенков будет капитаном сборной России в матче с командой Иордании
Вчера, 18:33
Кьеза, Жезус и Тель не попали в заявки своих клубов на Лигу чемпионов
Вчера, 09:19
Четыре россиянина заявлены клубами на общий этап Лиги чемпионов
03 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 14:08
Против "костоломов" не обязательно играть.. ☝️
z2khrp7ta7rn
z2khrp7ta7rn
сегодня в 13:39
Это трагедия для всей Аргентины,некому будет шагать по полю!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:46
Свое дело Месси сделает. Дубль в победном матче с Венесуэлой. Пора молодым показать себя. Пусть играют с первых минут))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:31
Понятно, что это его решение..
Colchoneros
Colchoneros ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:20
На чемпионат мира поедит не переживай!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:18
Смысла ехать нет!
Аргентина всё уже решила!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:18
Что-то мне не совсем понятно, А как же чемпионат мира?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 