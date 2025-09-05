Месси не поедет с Аргентиной на матч против Эквадора

1757060145

сегодня, 11:15

Форвард сборной Аргентины не поедет на заключительный матч отбора ЧМ против Эквадора.

Наставник аргентинцев Лионель Скалони отметил:

«Месси не поедет в Эквадор. Он должен был быть заменен, но я этого не сделал из‑за эмоциональности матча (речь о встречи против Венесуэлы — прим.). Мы заранее договорились, что он сыграет весь матч. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведет время с семьей».

По некоторым данным, матч против Венесуэлы мог быть последним домашним для Месси в форме аргентинской команды.