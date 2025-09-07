  • Поиск
Испания забила шесть голов Турции в матче отбора ЧМ-2026

вчера, 23:36
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 6Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании со счетом 6:0 обыграла команду Турции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу Встреча прошла в Турции.

Забитыми мячами отметились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).

В другом матче группы Е сборная Грузии со счетом 3:0 разгромила дома команду Болгарии. После двух туров сборная Испании занимает первое место (6 очков), далее идут команды Грузии (3), Турции (3) и Болгарии (0).

В третьем туре сборная Испании примет команду Грузии, турецкие футболисты на выезде сыграют с болгарами. Встречи пройдут 11 октября.

Источник: itar-tass.com
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Не знаю, не видел игру, но говорят, 1-й тайм отвратительный от Германии. Ничего хорошего от Нагеля не жду, но жду- его скоро увольнения, а там посмотрим.
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:36
Наверное мну не имеет права так говорить, но мне кажется он неадекват.
Сегодня он получит не только от Маттеуса...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Посмотрю. Ты себе не представляешь, какая жесточайшая критика была в адрес Нагеля после игры со Словакией. Разразился, даже Л.Маттеус!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Спасибо за ответ.
На ночь распыляться не буду, посмотри статистику, кто играл и кто на лавке сидел....
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Привет, Олег!!!
Я не смотрел игру Германия-Ирландия. Признаться, у меня не было сомнений, что эту игру немцы выиграют, потому что соперник еще хуже. Скажу больше, несмотря на все страдания немецкой сборной и тупость её тренера, я думаю, что в группе, Германия займет 1-е место. Конечно могу ошибиться, но почему-то, вот такое мнение. Другое дело, что ждет Германию в финальной части ЧМ, с такой игрой...
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Привет Виктор!

Расскажи, плиз, как Нагельсман играл в первом тайме?
(Только не матерись...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
Несмотря на Хет трик Мерино, лучший игрок матча Педри.
Capral
Capral
вчера в 23:57, ред.
Турки- техничная команда, в атаке неплохо обостряла, но то, что творится у них в центре поля и в обороне- я увидел на табло. Испания тупо использовала все ошибки соперника и победила, как и ожидалось. Ну и конечно, жадность Ямальки, его нежелание делиться мячом с партнерами- еще одно свидетельство его нарцисстической сущности...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:52
Футбольное гурманство в исполнении испанцев, голы на любой вкус, тотальное превосходства и как итог заслуженная Красота победа!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 23:48
По сути, за последние 2 года только Голландия и Португалия дали бой испанцам. Ну еще Германия на Евро 2024.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
Турки получили "теннисную баранку"...)
