«Шинник» победил «Волгу» в матче Первой лиги

В матче 9-го тура Первой лиги встречались «Шинник» и «Волга». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились Голубев (51') и Гонгапшев (90+6').
По итогам встречи «Шинник» имеет 12 очков, у гостей — 8 очков. Обе команды находится в середине турнирной таблицы.
Коннас Куэй - Бритон Ферри
Этот матч отложен?
А что с этим матчем? Алаюэленсе - Картахинес
Коста-Рика. Примера дивизион 2025/2026, 5 тур
4 Сен в 05:00
