  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Шинник» победил «Волгу» в матче Первой лиги

сегодня, 19:00
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)2 : 0Логотип футбольный клуб Волга (Ульяновск)ВолгаМатч завершен

В матче 9-го тура Первой лиги встречались «Шинник» и «Волга». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились Голубев (51') и Гонгапшев (90+6').

По итогам встречи «Шинник» имеет 12 очков, у гостей — 8 очков. Обе команды находится в середине турнирной таблицы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
КАМАЗ и «Торпедо» сыграли вничью
Сегодня, 19:00
Австрия с минимальным счётом победила Кипр
Вчера, 23:55
Ирландия и Венгрия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026
Вчера, 23:45
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧМ-2026
Вчера, 23:35
«Краснодар» сыграл вничью с медийной командой ФК 10
Вчера, 22:03
«Зенит» обыграл «Сьон» в товарищеском матче
Вчера, 21:12
 
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:28, ред.
Уэльс. Премьер-лига 06.09 14:30
Коннас Куэй - Бритон Ферри
Этот матч отложен?
А что с этим матчем? Алаюэленсе - Картахинес
Коста-Рика. Примера дивизион 2025/2026, 5 тур
4 Сен в 05:00
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 