«Шинник» победил «Волгу» в матче Первой лиги

1757260814

сегодня, 19:00

В матче 9-го тура Первой лиги встречались «Шинник» и «Волга». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились Голубев (51') и Гонгапшев (90+6').

По итогам встречи «Шинник» имеет 12 очков, у гостей — 8 очков. Обе команды находится в середине турнирной таблицы.