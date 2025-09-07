  • Поиск
Россия уверенно обыграла Катар в товарищеском матче

сегодня, 20:15
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России разгромила Катар со счетом 4:1 в товарищеском матче.

Голом у хозяев отметился Афиф (62'). За гостей забивали Головин (33'), Кисляк (35'), Сергеев (45') и Алексей Миранчук (69').

Россия проведет следующий матч в октябре против Ирана.

Доха, стадион Джассим Бин Хамад

Катар — Россия 1:4 (0:3)
Голы: Афиф 62 — Головин 33, Кисляк 35, Сергеев 45, Миранчук 69

Катар: Баршам, Педру Мигел, Хухи, Салман (Юсиф 67), Али Альмахди (Будиаф 46), Ахмед, Эдмилсон Жуниор (Гауда 75), Фатхи (Гильерме 46), Аль-Хаж Мадибо (Хассан Халид 80), Афиф, Мунтари (Альманаи 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Россия: Сафонов, Сильянов (Самошников 83), Осипенко, Дивеев (Лукин 64), Круговой, Батраков (Обляков 83), Кисляк (Глебов 64), Головин, Ал. Миранчук, Сергеев (Мусаев 75), Ан. Миранчук (Баринов 75)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Глебов 66, Лукин 88

arsena1
arsena1
сегодня в 20:30, ред.
Очень неплохая сборная получилась
Кисляк, Батраков очень подняли уровень качества середины поля.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:26
Ежели абстрагироваться от статуса матча и всех отсель вытекающих, а попытаться об игре, то вполне себе добротный матч выдала наша сборная. В тайме первом, хоть и отсутствовали какие-то космические скорости играли с желанием, неплохо комбинировали, создавали моменты и все это дело отразилось в приятных цифрах на табло. Сборной Катара по сути на поле не было, Сафонов откровенно скучал. В тайме втором такого явного преимущества не было, видать решили, что дело сделано и за сим можно откланяться, да и хозяева поля мал-мал ожили. Тем не менее голешник после элегантного паса Сергеева закатили. В общем независимо от статуса матча нашу сборную с победой. Как-то так с моей колокольни.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:26, ред.
Кисляк и Русский Фюлькруг (Сергеев) - лучшие сегодня. Пас на Миранчука был прекрасен, спору нет.
Батраков мужает. Качество его игры радует.
Сафонов хороший удар разок засейвил..., но выбрасывать мячик точно в поле он пока не умеет: бросает сильно, но не тому, кому надо.
Баринов и Мусаев - пятое колесо в телеге, ну а Даня Глебов - образец деградации игрока, - банально чел открыться под передачу не в состоянии, - разговор о конструктиве с его стороны так и вовсе нельзя вести...
Головин в первом тайме понравился, а во втором как то расслабил булки и бегал как вельможа.
Пропускать канеш., было не обязательно - Дивеев зевнул прорыв катарца знатно.

В целом команда смотрелась. Валера сёдня угадал со стартом. Вот этих пацанов и надо выпускать.
79e35tu7wxgq
79e35tu7wxgq
сегодня в 20:24
Очень слабый соперник. Вот если бы так с Испанией или Францией...
BDA81
BDA81
сегодня в 20:21, ред.
Лично моё мнение, товарняк бесполезный с точки игрового плана. Лучше бы взяли с молодежной сборной нашей сыграли. И молодежи полезно и такую же нагрузку получила главная сборная. Ну а так с победой сборную.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:19
Теперь песнопения начнутся по самое не могу. Команда с 35 места выиграла у команды с 58 места. А как должно быть? Соперник совсем слабый.
