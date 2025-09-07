Россия уверенно обыграла Катар в товарищеском матче

Сборная России разгромила Катар со счетом 4:1 в товарищеском матче.
Голом у хозяев отметился Афиф (62'). За гостей забивали Головин (33'), Кисляк (35'), Сергеев (45') и Алексей Миранчук (69').
Россия проведет следующий матч в октябре против Ирана.
Доха, стадион Джассим Бин Хамад
Катар — Россия 1:4 (0:3)
Голы: Афиф 62 — Головин 33, Кисляк 35, Сергеев 45, Миранчук 69
Катар: Баршам, Педру Мигел, Хухи, Салман (Юсиф 67), Али Альмахди (Будиаф 46), Ахмед, Эдмилсон Жуниор (Гауда 75), Фатхи (Гильерме 46), Аль-Хаж Мадибо (Хассан Халид 80), Афиф, Мунтари (Альманаи 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Россия: Сафонов, Сильянов (Самошников 83), Осипенко, Дивеев (Лукин 64), Круговой, Батраков (Обляков 83), Кисляк (Глебов 64), Головин, Ал. Миранчук, Сергеев (Мусаев 75), Ан. Миранчук (Баринов 75)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Глебов 66, Лукин 88
Батраков мужает. Качество его игры радует.
Сафонов хороший удар разок засейвил..., но выбрасывать мячик точно в поле он пока не умеет: бросает сильно, но не тому, кому надо.
Баринов и Мусаев - пятое колесо в телеге, ну а Даня Глебов - образец деградации игрока, - банально чел открыться под передачу не в состоянии, - разговор о конструктиве с его стороны так и вовсе нельзя вести...
Головин в первом тайме понравился, а во втором как то расслабил булки и бегал как вельможа.
Пропускать канеш., было не обязательно - Дивеев зевнул прорыв катарца знатно.
В целом команда смотрелась. Валера сёдня угадал со стартом. Вот этих пацанов и надо выпускать.
