Игроки сборной России чувствовали поддержку в матче с Катаром — Дивеев

сегодня, 09:55

Игроки сборной России по футболу чувствовали поддержку болельщиков на товарищеском матче с командой Катара. Об этом рассказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

В воскресенье сборная России в Дохе обыграла команду Катара со счетом 4:1. На игре присутствовало порядка 600 болельщиков.

«Условия матча отличные. Хороший стадион, хорошая погода, — сказал Дивеев. — Поздравляю всех с победой. Поддержка болельщиков из России чувствовалась, большое им спасибо, что пришли. Итоги сбора? Довольны, что не проиграли».