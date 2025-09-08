  • Поиск
Игроки сборной России чувствовали поддержку в матче с Катаром — Дивеев

сегодня, 09:55
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Игроки сборной России по футболу чувствовали поддержку болельщиков на товарищеском матче с командой Катара. Об этом рассказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

В воскресенье сборная России в Дохе обыграла команду Катара со счетом 4:1. На игре присутствовало порядка 600 болельщиков.

«Условия матча отличные. Хороший стадион, хорошая погода, — сказал Дивеев. — Поздравляю всех с победой. Поддержка болельщиков из России чувствовалась, большое им спасибо, что пришли. Итоги сбора? Довольны, что не проиграли».

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:23, ред.
Я лично почувствовал что футболисты сборной Катара тоже поддерживали нашу "сборную", как минимум один тайм самоотверженной поддержки был
Гость
