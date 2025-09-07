  • Поиск
Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо посетил матч сборных Катара и России

сегодня, 18:51
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо, который имеет гражданство России, посетил товарищеский матч сборных Катара и России.

Игра проходит на стадионе «Аль-Садд» в Дохе, счет в первом тайме — 0:0. Клаудиньо выступает за местный «Аль-Садд».

В январе Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции (СВО), но «Зенит» не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил «Спорт-экспрессу», что его слова были интерпретированы неверно.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:11
Надо же, удостоил нас своим вниманием. Ведёт себя, как почётный гражданин России, а на самом деле незаконный. Интересно, этот Депутат Госдумы, Свищев кажется, он запрос в Прокуратуру отправил только на проверку интервью Клаудиньо или о законности получения гражданства РФ всеми бразильцами речь идёт тоже? Они ведь болтают, что сделали одолжение России.. А Клаудиньо испугался... Оно и понятно - небось купил хороший бизнес у нас в стране, где налоги гораздо меньше, чем на его родине. Теперь над всем этим нависла опасность, ведь когда говорил, не думал своими мозгами. Всё правильно, если не уважают, то пусть боятся. А лучше вообще без них, совсем.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:05
Осчастливил своим присутствием.)
Гость
