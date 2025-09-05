  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Болельщики смогут бесплатно посетить матч сборных Катара и России

вчера, 21:45
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Болельщики смогут бесплатно посетить футбольный товарищеский матч сборных Катара и России, который состоится в воскресенье. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Катара.

Как отмечается в заявлении, вход на стадион имени Джассима бен Мухаммеда (домашняя арена клуба «Аль-Садд») в Эр-Райяне будет бесплатным для фанатов.

Игра состоится 7 сентября, начало запланировано на 18:15 по местному времени (совпадает с московским).

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. Команды России и Катара провели товарищеский матч 12 сентября 2023 года, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сотни армянских фанатов собрались у аэропорта, чтобы встретить Роналду
Вчера, 13:53
Матч Россия — Иордания посетили почти 25 тысяч зрителей
Вчера, 10:56
ФИФА назвала стартовую цену билетов на матчи ЧМ-2026
03 сентября
Фанаты сборной России смогут бесплатно посетить гостевой матч с Катаром
03 сентября
В Казахстане ожидают приезда 4-5 тыс. туристов на матч «Кайрата» с «Реалом»
02 сентября
Болельщики на игре Россия — Иордания смогут спеть «За тебя, Родина-мать»
01 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
4yte3hywee84
4yte3hywee84
сегодня в 01:33
Похоже что местным этот матч не интересен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
Нам от этого не легче! Ничейку думаю осилим
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:43
Надо было добавить "ибо, платно могут и не быть особо много".
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:41
Вот это подход, гастарбайтеры бесплатно футбол посмотрят. Местные, пока, не сильно его жалуют. Хотя, матч международный - местных тоже нагонят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:37
Бесплатно))) вот статус матча показали. Просто матч кому мало интересен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
Хорошая мера для поднятия интереса к матчу...
bx8d637btjg2
bx8d637btjg2
вчера в 21:58
Это может нам поможет победить!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 