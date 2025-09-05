  • Поиск
Сотни армянских фанатов собрались у аэропорта, чтобы встретить Роналду

сегодня, 13:53
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 19:00 Не начался

Сотни армянских футбольных фанатов собрались сегодня у ереванского международного аэропорта Звартноц, чтобы встретить футбольную сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду.

Уже завтра, 6 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится матч отборочного раунда чемпионата мира 2026 года Армения — Португалия.

Футбольные фанаты выкрикивали «Роналду!», «Криштиану!», свистели, аплодировали, а также пытались получить автограф легендарного португальского футболиста. Они также пытались заснять на смартфоны выход португальского игрока. Легендарный футболист молча прошел к ожидающему у входа автобусу под восторженные крики фанатов. Полиция попыталась оцепить территорию, чтобы обеспечить беспрепятственный проход членов сборной к автобусу.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 15:48
При такой поддержке "трибун" по привычке нырнул ... в асфальт.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:45
Сейчас начнутся фантазии - КТО КРУЧЕ?
Nenash
Nenash
сегодня в 14:32
Не мешайте.. Он сосредоточен.. На точке.. 🤭
Гость
