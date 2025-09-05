Сотни армянских фанатов собрались у аэропорта, чтобы встретить Роналду

1757069587

сегодня, 13:53

Сотни армянских футбольных фанатов собрались сегодня у ереванского международного аэропорта Звартноц, чтобы встретить футбольную сборную Португалии во главе с .

Уже завтра, 6 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится матч отборочного раунда чемпионата мира 2026 года Армения — Португалия.

Футбольные фанаты выкрикивали «Роналду!», «Криштиану!», свистели, аплодировали, а также пытались получить автограф легендарного португальского футболиста. Они также пытались заснять на смартфоны выход португальского игрока. Легендарный футболист молча прошел к ожидающему у входа автобусу под восторженные крики фанатов. Полиция попыталась оцепить территорию, чтобы обеспечить беспрепятственный проход членов сборной к автобусу.