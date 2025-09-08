  • Поиск
Мирзиёев и Инфантино договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА

сегодня, 18:34

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино договорились открыть в Ташкенте региональный офис организации для стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

По ее данным, в понедельник состоялась встреча Мирзиёева и Инфантино, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

«Достигнута договоренность об открытии в Ташкенте регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в завершение встречи «за личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду — орден „Дустлик“ („Дружбы“ — прим.)», — добавили в пресс-службе.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:08
" Запахло баблом " сл. и муз. Джанни Инфантино...)
