Первый крытый футбольный манеж заработал в Вологде

1756917891

вчера, 19:44

Первый в истории Вологды крытый футбольный манеж заработал в столице Вологодской области. Строительство обошлось в 474 млн рублей и длилось чуть более года, на объект был наибольший запрос среди вологжан, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Когда мы пришли работать в Вологодскую область по поручению президента России, более полутора лет назад, то спросили, какие объекты больше всего нужны вологжанам. Выяснилось, что нет крытого футбольного манежа. На такой объект был очень большой запрос. И в числе приоритетных объектов, которые мы начали делать, — запустили строительство крытого футбольного манежа на улице Ильюшина в Вологде. Объем финансирования проекта составил 474 млн рублей за счет областных средств и при небольшом содействии муниципального бюджета. Чуть более чем за год мы оперативно возвели этот роскошный и очень нужный спортивный объект», — привела слова губернатора его пресс-служба.

За прошлый год регион занял девятое место в России и первое место в Северо-Западном федеральном округе по доле жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом — 63,8%. «Мы стремимся выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Путина и довести долю занимающихся физкультурой и спортом наших граждан до 70%. Предмет нашей особой гордости: у нас впервые в истории в стадии строительства, ремонта, реконструкции находятся 55 спортивных объектов, из которых 48 сдаются в этом году. Это и стадионы, и ФОКи, и футбольный манеж, и ФОКОТы, и спортзалы. Мало какой регион России может похвастаться таким масштабом работ», — сказал глава региона.

В манеже организуют круглогодичный тренировочный процесс, будут готовить спортивный резерв. Планируют заниматься такими дисциплинами, как «мини-футбол (футзал)», «футбол 6x6», «7x7» и «8x8», проводить соревнования детских команд в возрасте 6-12 лет. В рекордные сроки были построены футбольное поле с искусственным покрытием и административно-бытовой комплекс: раздевалки, тренерские, инвентарные, медицинский блок, вестибюль и служебно-хозяйственные помещения.

По словам прибывшего в Вологду президента Российского футбольного союза , «сейчас вологодский футбол переживает новую молодость». «В регионе появляются большие возможности для развития самого популярного вида спорта <…>. Создается футбольная инфраструктура, возрождены два профессиональных клуба — „Динамо-Вологда“ и „Череповец“, начала работу школа ФК ЦСКА , команды из региональных школ принимают участие в Юношеской футбольной лиге, развивается женский футбол», — сказал Дюков.

Недавно было заключено трехстороннее соглашение с губернатором и министром спорта России Михаилом Дегтяревым о развитии футбола. Подписана дорожная карта, поставлены определенные организационные цели, в том числе рост увлеченности в занятиях футболом, отметил Дюков.