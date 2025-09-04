В Москве завершили реконструкцию стадиона МГТУ им. Баумана

1756984800

вчера, 14:20

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона МГТУ имени Баумана, расположенного на Семеновской набережной в центре столицы.

«По поручению президента [Владимира Путина] при активной поддержке председателя правительства [Михаила Мишустина], заброшенная, по сути дела, территория старого стадиона была передана „Бауманке“, и город решил сделать подарок. На месте депрессивной территории было создано современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовой, спортивный комплексы, ФОК, детские спортивные площадки. Так что к началу учебного года „Бауманке“ хороший подарок», — сказал Собянин. Мэр пожелал удачи и успехов студентам и коллективу университета в новом учебном году.

«Огромное спасибо городу, вам Сергей Семенович лично, потому что это прекрасный стадион, который мы начали эксплуатировать. Позволит нашим ребятам заниматься спортом, физкультурой и развиваться, воспитываться во всех <...> качествах, которые необходимы инженерам», — отметил ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

Собянин добавил, что в университете уже созданы образовательный кластер высокого уровня, а также общежития и необходимая инфраструктура для студентов.

«Просьба — чтобы быстрее вводить все это в эксплуатацию, чтобы студенты уже приходили, занимались. И не надо забывать, что здесь большое количество жителей вокруг, для которых это такой домашний стадион. Пожалуйста так сделайте, чтобы они тоже всем этим пользовались. Весь стадион и спортивной инфраструктурой, чтобы местные жители тоже пользовались», — подчеркнул Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, в ходе работ на месте старого футбольного поля была создана универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом. На территории стадиона впервые была обустроена центральная площадь — место для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий: праздников, награждений и концертов.

Рядом с центральной площадью организованы спортивные площадки с навесами, предназначенные для индивидуальных и групповых тренировок. Предусмотрена и зона с уличными тренажерами и воркаут-комплексами, в том числе рама для занятий воркаутом в стиле «Русский ниндзя». На месте устаревших манежей построен крытый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Футбол является одним из самых популярных видов спорта в Москве — по оценкам, им регулярно занимаются 374 тысячи человек.