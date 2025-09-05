  • Поиск
Около 60 выпускников Академии футбола в Крыму играют в ведущих клубах РФ

вчера, 19:46

Около 60 выпускников первой профессиональной академии футбола Крыма, созданной пять лет назад, играют в ведущих клубах России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Пятилетие Академии футбола Крыма, созданной по поручению нашего президента, — знаковая дата для всего крымского спорта. <…> За пределами республики в ведущих футбольных клубах играет около 60 выпускников», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что сейчас на базе центра проходят подготовку более 300 ребят из Крыма и других регионов страны. В академии создана система отбора и подготовки, которая позволяет максимально раскрыть потенциал каждого воспитанника. «При этом большое внимание уделяется не только спортивной подготовке футболистов, но и образованию (воспитанники живут и учатся в формате интерната — прим. источника), всестороннему развитию юных спортсменов», — добавил Аксенов.

Первая профессиональная академия футбола для подготовки юных спортсменов открылась в конце августа 2020 года в Евпатории. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы и так далее. Обучение в академии бесплатное, на ее содержание ежегодно выделяется более 200 млн рублей.

