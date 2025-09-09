  • Поиск
ЦСКА договорился о переходе бразильца Кармо

вчера, 09:48

Московский футбольный клуб ЦСКА близок к подписанию контракта с бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Энрике Кармо. Об этом сообщает портал Lance.

По информации источника, московский клуб заплатит за переход 18-летнего игрока $6 млн, еще $1 млн предусмотрен в виде бонусов. Ожидается, что с полузащитником подпишут трехлетний контракт, в ближайшее время игрок должен прибыть в Москву для подписания соглашения.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу», в нынешнем сезоне он провел за клуб 5 матчей, отдав 1 передачу. Текущий контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:58
На перепродажу покупают молодых совсем. Себе оставят 6-7 человек, а остальных в клубы РПЛ
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:35
Карма настигла ЦСКА.
isamsn
isamsn
вчера в 15:33
Будет десятым в клубе. Вроде как в соответствии с будущим лимитом. Но не дёшево для 18 летнего парня, особо себя пока никак не проявившем)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:00
Не больно результативный полузащитник.
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:57
Не удивлюсь, если футболистов из стран БРИКС признают НЕ легионерами в России. Миллер продавит. Ведь не просто так в Зените решили изучать португальский язык.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 13:51
А ЦСКА об этом знают?
Брулин
Брулин
вчера в 12:34
Интересный паренёк, мне он Вагнера напоминает.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:16
Вроде намечается жёсткий лимит легионеров придется убирать из состава, а боссы армейского клуба свою линию продолжают. Гинер больше нас знает что будет через год)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Звонкий пони (раскрыть)
вчера в 11:30
Конечно нет. Глебов левый вингер. На этом месте уже есть колумбиец Диас. Это вы центральную зону, видимо на последующую перепродажу. Там и так уже перебор
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 11:07
я правильно понимаю,что это из-за травмы глебова?
sxz6zhg6psf7
sxz6zhg6psf7
вчера в 10:53
Карму надо периодически поправлять
