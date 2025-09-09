ЦСКА договорился о переходе бразильца Кармо

1757400506

вчера, 09:48

Московский футбольный клуб ЦСКА близок к подписанию контракта с бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Энрике Кармо. Об этом сообщает портал Lance.

По информации источника, московский клуб заплатит за переход 18-летнего игрока $6 млн, еще $1 млн предусмотрен в виде бонусов. Ожидается, что с полузащитником подпишут трехлетний контракт, в ближайшее время игрок должен прибыть в Москву для подписания соглашения.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу», в нынешнем сезоне он провел за клуб 5 матчей, отдав 1 передачу. Текущий контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.