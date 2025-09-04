«Бешикташ» возобновил интерес к Батракову

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» вновь заинтересовался российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщил портал Sporx.
По информации источника, главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин видит в Батракове игрока, который способен укрепить линию полузащиты и позволит обеспечить гибкость в розыгрыше мяча.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Бешикташ» был заинтересован в подписании Батракова, однако передумал после того, как футболист продлил контракт с «Локомотивом».
В текущем сезоне 20-летний Батраков забил 9 мячей в 10 матчах в разных турнирах за «Локомотив» и является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Так потому и продлил - думаю, что инициатива исходила от Локомотива - чтобы паровозы его подороже продали.)
