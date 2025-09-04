  • Поиск
«Бешикташ» возобновил интерес к Батракову

вчера, 14:59

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» вновь заинтересовался российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщил портал Sporx.

По информации источника, главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин видит в Батракове игрока, который способен укрепить линию полузащиты и позволит обеспечить гибкость в розыгрыше мяча.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Бешикташ» был заинтересован в подписании Батракова, однако передумал после того, как футболист продлил контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил 9 мячей в 10 матчах в разных турнирах за «Локомотив» и является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:55
Возможно как переходный этап перед лигой выше уровнем ему клуб являющийся турецким грандом подойдёт
Vilar
Vilar
вчера в 17:37
Ну, как-то даже обидно, турки перепутали, наверное, номер телефона.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:34
"«Бешикташ» был заинтересован в подписании Батракова, однако передумал после того, как футболист продлил контракт с «Локомотивом»."

Так потому и продлил - думаю, что инициатива исходила от Локомотива - чтобы паровозы его подороже продали.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:19
Перспективой.
ZLF
ZLF
вчера в 16:34
Зенит купит
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:02
Чем турецкий 🇹🇷 клуб лучше российского?
sv_1969
sv_1969 ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 16:02
Вот и я это хотел написать
Муравьед
Муравьед
вчера в 15:48, ред.
Рано Батракову уходить из РПЛ, тем более в Турецкий чемпионат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:38
Какие-то непостоянные эти турки...
qs7umypu9nc5
qs7umypu9nc5
вчера в 15:27
Надо Лёхе ждать предложений покруче
