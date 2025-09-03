Волк ответил на слухи об интересе «Спартака»

Вратарь «Динамо» из Махачкалы Давид Волк заявил, что не слышал чего‑то конкретного про интерес «Спартака» к себе.
«Отвечу так же обтекаемо, как и прежде. И правда, чего‑то конкретного и неконкретного про интерес „Спартака“ я не слышал. То, что слышали вы, – то же самое слышал и я. Возможно, даже вы читали об этом больше. Так что особо нечего сказать. Надо на дистанции себя проявлять, а дальше подобные слухи или предложения будут неудивительны. Самое главное – надо себя закрепить, показать на длинной дистанции и выходить на какой‑то уже стабильный уровень. Тогда да, предложения будут».
В конце прошлого года в СМИ сообщалось об интересе «Спартака» к вратарю махачкалинского «Динамо».
По моему мнению, Волк - хороший вратарь.
По крайней мере, всяко лучше Максименко.
Но ему, естественно, нужен конкурент, и, я думаю, что Помазун для этой роли - отличный кандидат.
То, что иногда косячит...
Так, а кто не косячит???
Даже Лев Иваныч грубейшие ошибки допускал, что не помешало ему и Золотой мяч получить, и легендой советского футбола стать.
Здесь вопрос только в количестве, если угодно, "системности" этих самых косяков и желании - НЕжелании совершенствоваться в своём мастерстве.
Лев Иваныч имел право на ошибку, в этом случае, сравнение точно не в пользу Волка. Мне он не нравится. Обычный вратарь, не очень прыгучий, на выходах играть не умеет... На линии, относительно неплох, ну и всё, пожалуй. Сравнивать его с Максименко нет смысла, потому что, когда Макс ловит кураж- он ваще непробиваем!!! Другое дело, что он нестабилен, это да- недостаток и серьезный. Но Максименко не хуже Волка, но лучше, однозначно.
Но хотите попробовать, берите Волка, поглядим, что это за Сухов...)))
