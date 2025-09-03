  • Поиск
Волк ответил на слухи об интересе «Спартака»

вчера, 19:24

Вратарь «Динамо» из Махачкалы Давид Волк заявил, что не слышал чего‑то конкретного про интерес «Спартака» к себе.

«Отвечу так же обтекаемо, как и прежде. И правда, чего‑то конкретного и неконкретного про интерес „Спартака“ я не слышал. То, что слышали вы, – то же самое слышал и я. Возможно, даже вы читали об этом больше. Так что особо нечего сказать. Надо на дистанции себя проявлять, а дальше подобные слухи или предложения будут неудивительны. Самое главное – надо себя закрепить, показать на длинной дистанции и выходить на какой‑то уже стабильный уровень. Тогда да, предложения будут».

В конце прошлого года в СМИ сообщалось об интересе «Спартака» к вратарю махачкалинского «Динамо».

112910415
112910415
сегодня в 11:02
и без Волка проживём
Шуня771
Шуня771
сегодня в 09:05
Чувак хочет в Спартак!

Это уже хорошо!
ABir
ABir
вчера в 22:42
Мало у Спартака вратарей?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:39
не думаю, что Волк подходит Спартаку)))но и Максименко слабый вратарь.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:33
))))))))))))))))))))))))))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
"хотите попробовать, берите Волка"

До Сбера только добегу и перевод с карты на Махачкалу сделаю. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:25
Приветствую, Володя!!!
Лев Иваныч имел право на ошибку, в этом случае, сравнение точно не в пользу Волка. Мне он не нравится. Обычный вратарь, не очень прыгучий, на выходах играть не умеет... На линии, относительно неплох, ну и всё, пожалуй. Сравнивать его с Максименко нет смысла, потому что, когда Макс ловит кураж- он ваще непробиваем!!! Другое дело, что он нестабилен, это да- недостаток и серьезный. Но Максименко не хуже Волка, но лучше, однозначно.
Но хотите попробовать, берите Волка, поглядим, что это за Сухов...)))
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:18
Ничем не лучше Максименко.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Привет, Витя! )
По моему мнению, Волк - хороший вратарь.
По крайней мере, всяко лучше Максименко.
Но ему, естественно, нужен конкурент, и, я думаю, что Помазун для этой роли - отличный кандидат.
То, что иногда косячит...
Так, а кто не косячит???
Даже Лев Иваныч грубейшие ошибки допускал, что не помешало ему и Золотой мяч получить, и легендой советского футбола стать.
Здесь вопрос только в количестве, если угодно, "системности" этих самых косяков и желании - НЕжелании совершенствоваться в своём мастерстве.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:56
Человек, у которого, мягко говоря,не очень получилось в Динамо Махачкала, хочет уйти из клуба. Способ обратить на себя внимание выбран самый примитивный - создание видимости собственной востребованности. Проще всего прибегнуть к помощи слухов об интересе солидного клуба. Видимо, в околофутбольных кругах есть люди, которые оказывают подобные услуги?
Capral
Capral
вчера в 19:29
Не очень понимаю зачем он нужен Спартаку. Абсолютно заурядный вратарь, без каких либо признаков таланта. Вспоминаю его прошлый сезон, так после нескольких провальных игр- плотно сел на скамейку... Если это очередная глупость спартаковского руководства, то очень жаль, хотя с другой стороны- не удивлен. Но всё же, очень надеюсь, что это- утка.
shlomo
shlomo
вчера в 19:26
Ну что... пусть обтекаемо, но что то сказал...:))))
