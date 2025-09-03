Волк ответил на слухи об интересе «Спартака»

1756916667

вчера, 19:24

Вратарь «Динамо» из Махачкалы заявил, что не слышал чего‑то конкретного про интерес «Спартака» к себе.

«Отвечу так же обтекаемо, как и прежде. И правда, чего‑то конкретного и неконкретного про интерес „Спартака“ я не слышал. То, что слышали вы, – то же самое слышал и я. Возможно, даже вы читали об этом больше. Так что особо нечего сказать. Надо на дистанции себя проявлять, а дальше подобные слухи или предложения будут неудивительны. Самое главное – надо себя закрепить, показать на длинной дистанции и выходить на какой‑то уже стабильный уровень. Тогда да, предложения будут».