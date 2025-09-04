Скопинцев задумался об уходе из «Динамо»

1756983733

вчера, 14:02

Представитель защитника «Динамо» Алан Агузаров отметил, что игрок может вскоре покинуть клуб.

«На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит», — сказал Агузаров.