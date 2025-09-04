  • Поиск
Скопинцев задумался об уходе из «Динамо»

вчера, 14:02

Представитель защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева Алан Агузаров отметил, что игрок может вскоре покинуть клуб.

«На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит», — сказал Агузаров.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:19
Мы не знаем всей ситуации по Скопинцеву поэтому хулить его или хвалить за это нет смысла...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:27, ред.
После приобретения Рембрандта на левый фланг обороны у Скопы появилась возможность свободно маневрировать и бежать в атаку, именно то, что ему нравится.

Но почему он хочет уйти не очень понимаю, возможно, возникли тёрки с Валерой. Скопинцев упрямый и не любит критику - это видно даже по его игре.
299bj7ckm48y
299bj7ckm48y
вчера в 15:47
Может с новым тренером не ужился
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:05
Никакие песни Агузаровой не оправдают побег крысы с тонущего корабля
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:25
Жаль если уйдёт, он был предан Динамо.
Capral
Capral
вчера в 14:16
Странно, что Скопа не думал об уходе, когда чех мало его использовал... И потом, надо же понимать свои возможности. Карпин системный тренер, и он не любит игроков несущихся безголово в атаку, а Скопа, именно тот игрок, у которого техника опережает мышление. Да, техничный игрок, с неплохим ударом, но не думающий на поле. В защите слаб, в отборе слаб, а в выборе позиции - вообще ни о чем... Конечно, найдется клуб, который пригласит его, не сомневаюсь. Вопрос в другом: будет ли Скопинцев полезен по максимуму в новой команде. Честно скажу, мне не хотелось бы, чтобы он ушел, может ещё быть полезен на другой позиции. Но, когда я вижу, как он несётся в атаку, никого не замечая и опустив голову, меня это наводит на неприятные размышления...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:10
Скопинцев?..
Гость
