Скопинцев задумался об уходе из «Динамо»

Представитель защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева Алан Агузаров отметил, что игрок может вскоре покинуть клуб.
«На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит», — сказал Агузаров.
Но почему он хочет уйти не очень понимаю, возможно, возникли тёрки с Валерой. Скопинцев упрямый и не любит критику - это видно даже по его игре.
