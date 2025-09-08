  • Поиск
«Бешикташ» предложил ЦСКА €10 млн за Кисляка

сегодня, 19:16

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал предложение московскому ЦСКА о переходе полузащитника Матвея Кисляка в размере €10 млн. Об этом сообщает портал Ensari.

По информации источника, сумма предложения составила €10 млн, также предусмотрена доля от прибыли при последующей продаже игрока. Портал отмечает, что игрок хочет перейти в стамбульский клуб, но красно-синие пока не одобряют продажу, поскольку опасаются не найти замену россиянину до закрытия летнего трансферного окна. При этом переговоры между клубами продолжаются.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 53 матча в различных турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.

Трансферное окно в Мир — Российской премьер-лиге закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.

nyc5adpr8pd6
nyc5adpr8pd6
сегодня в 21:54
Не думаю что армейцев это устраивает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:53
Sport-24 официально сообщил, что информация от Бешикташа не соответствует действительности. Реальная сумма. которая может заинтересовать клуб это 30 млн. Торг неуместен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Володя, успокойся. Это все спам. Было официальное сообщение клуба, что никакого трансфера Кисляка не будет. Этот парень через год будет стоить в два, три раза дороже. Бешикташ может спать спокойно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:21, ред.
Турки решили на чужом хрену в рай въехать.)
Да они потом тупо Кисляка в зимнее ТО за 30-ку в Италию/ Испанию в лёгкую скинут. А может и за больше.
Ловкачи...

Моте то, канеш., зашибись, а вот ЦСКА вряд ли.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
сегодня в 20:18
Думаю придержат до зимы
Capral
Capral
сегодня в 19:47
На сегодняшний день, с учетом демонстрируемой им игры, Кисляк может стоить дороже. За эти деньги нет смысла продавать такого ценного игрока, тем более в турецкий клуб. Парню всего 20 лет и если он будет прогрессировать, в чем, фактически нет сомнений, то его реальная цена может стать несоизмеримо выше, а возможный новый клуб- значительно авторитетней турецкого. Кисляк невероятно быстро развивается, он многогранный футболист, один из лучших в России. Сейчас, самое время выждать подходящий момент, пока, парень окончательно созреет для продажи. По всему видно, что звёздная болезнь Кисляку не грозит, он не филонит на поле, полностью отдается игре. Пожелаю ему, найти в будущем большой европейский клуб, и главное- без травм!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:46
Вот совсем это ни к чему!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:45
Похоже Бешикташ решил сменить дивизион
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:43
Рановато еще и лучше бы в Европу .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:43
Не надо ему пока туда
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 19:43
Да, задурили пацанам головы, что в Европе их ждёт ковровая дорожка в Реал, МЮ, МС, Барселону. Ага, ждут их там, не дождутся.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 19:39
Смысл? Бешикташ вроде не играет в еврокубках. Он по-моему вообще с каждым годом всё хуже и хуже выступает. Сейчас даже в ЛК не смог квалификацию пройти вроде.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:35, ред.
"...При этом переговоры между клубами продолжаются..."
-----------------------------

Нет, ну если ЦСКА не хочет бороться за чемпионство, то пусть распродаёт Кисляка, Глебова, Лукина.
Какие, к чёрту, переговоры?! Вы о нас, своих болельщиках, подумали?
Запудрили головы с детства молодым футболистам, что в России их талант погибнет, вот они по дурости и прутся за рубеж.
