«Бешикташ» предложил ЦСКА €10 млн за Кисляка

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал предложение московскому ЦСКА о переходе полузащитника Матвея Кисляка в размере €10 млн. Об этом сообщает портал Ensari.
По информации источника, сумма предложения составила €10 млн, также предусмотрена доля от прибыли при последующей продаже игрока. Портал отмечает, что игрок хочет перейти в стамбульский клуб, но красно-синие пока не одобряют продажу, поскольку опасаются не найти замену россиянину до закрытия летнего трансферного окна. При этом переговоры между клубами продолжаются.
Контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.
Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 53 матча в различных турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.
Трансферное окно в Мир — Российской премьер-лиге закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.
Нет, ну если ЦСКА не хочет бороться за чемпионство, то пусть распродаёт Кисляка, Глебова, Лукина.
Какие, к чёрту, переговоры?! Вы о нас, своих болельщиках, подумали?
Запудрили головы с детства молодым футболистам, что в России их талант погибнет, вот они по дурости и прутся за рубеж.
Да они потом тупо Кисляка в зимнее ТО за 30-ку в Италию/ Испанию в лёгкую скинут. А может и за больше.
Ловкачи...
Моте то, канеш., зашибись, а вот ЦСКА вряд ли.
