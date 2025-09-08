«Бешикташ» предложил ЦСКА €10 млн за Кисляка

1757348172

сегодня, 19:16

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал предложение московскому ЦСКА о переходе полузащитника в размере €10 млн. Об этом сообщает портал Ensari.

По информации источника, сумма предложения составила €10 млн, также предусмотрена доля от прибыли при последующей продаже игрока. Портал отмечает, что игрок хочет перейти в стамбульский клуб, но красно-синие пока не одобряют продажу, поскольку опасаются не найти замену россиянину до закрытия летнего трансферного окна. При этом переговоры между клубами продолжаются.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА . За основную команду полузащитник провел 53 матча в различных турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.

Трансферное окно в Мир — Российской премьер-лиге закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.