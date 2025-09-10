Журова считает, что Смолова могли спровоцировать на драку в кафе

1757502538

вчера, 14:08

Футболиста могли спровоцировать на ситуацию, которая завершилась дракой в кафе. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы .

«Это могла быть провокация, — сказала Журова. — Со мной в жизни тоже такое бывало. Сначала пытаются вывести на эмоциях, а потом это все появляется в СМИ . Поэтому здесь для всех сторон важно проведение расследования. Возможны разные варианты. Но если Федор виноват, то должен понести ответственность по закону».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД , на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.