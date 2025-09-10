  • Поиск
Журова считает, что Смолова могли спровоцировать на драку в кафе

вчера, 14:08

Футболиста Федора Смолова могли спровоцировать на ситуацию, которая завершилась дракой в кафе. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это могла быть провокация, — сказала Журова. — Со мной в жизни тоже такое бывало. Сначала пытаются вывести на эмоциях, а потом это все появляется в СМИ. Поэтому здесь для всех сторон важно проведение расследования. Возможны разные варианты. Но если Федор виноват, то должен понести ответственность по закону».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.

Брулин
Брулин
вчера в 17:12
Смягчающих вину обстоятельств нет. Так любой, сломав челюсть оппоненту, может заявить о провокации. Не к Смолову подошли, а Смолов сам подошел и сделал то, что сделал! Слова - это ни о чем, слово против слова, как говорится. А вот видеозапись - совсем другое дело. А в подделку медицинского заключения не верю. Да и кто поверит?! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:33
Журова, а ты из добродушной простушки превратилась в циничную особу. Вот зачем ты влезла в эфир и начала его засорять? Из твоей речи нельзя понять, что хотела сказать. Ты не рассказала о своей позиции, а просто обозначила личное участие, тебе до лампочки, что будет дальше. Куда делась та, простая девушка Света Журова, которая победив в забеге, долго не могла поверить, что стала Олимпийской чемпионкой и всё спрашивала: — "Кто? Я?".
Вещий
Вещий
вчера в 15:08
Как говорится поезд уже ушел, ток что нечего его догонять... и пора закрыть эту тему раз и навсегда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Тяжко быть звездой, в руках себя держать надо постоянно...
