Розовский считает Заболотного неспартаковским футболистом

вчера, 13:37

Футболист по своему стилю не является спартаковским игроком. Такое мнение в интервью высказал художественный руководитель театра «У Никитских ворот», народный артист РФ и болельщик «Спартака» Марк Розовский.

Заболотный является центральным нападающим с ростом 191 см. 12 из 42 мячей в Российской премьер-лиге он забил головой, часто забивал в концовке игр.

«Сейчас в „Спартак“ взяли Антона Заболотного — совершенно неспартаковского, с моей точки зрения, игрока. Ну вот он выручит, вроде, своим голом, но это же стиль другой, это нарушение концепции, — сказал Розовский. — Я тренера не хочу поправлять, у него свои соображения и дай бог ему доказать, что его решения правильные. Но болельщики тоже имеют право на какие-то представления. Они могут чего-то не знать, но могут сравнивать. И спартаковская комбинационная игра должна оставаться вместе с командой всегда».

«Если „Спартак“ этот комбинационный стиль, доведенный до каких-то абсолютных высот, потеряет, то это уже будет неспартаковская команда, а какая-то другая. „Спартаку“ нужны технари, от которых должны исходить импровизации, обводки, а когда команда играла от защиты и не знала, что делать впереди, то это свидетельство потери игрового языка. Если это входит в концепцию тренера, то этот тренер неминуемо становится чуждым спартаковскому успеху. Конечно, в отдельных случаях должна быть игра от защиты и передачи назад, но все равно игра требует того, чтобы была возможность для прорыва», — добавил он.