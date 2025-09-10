Главный тренер «Сочи» Осинькин рассматривает клуб как долгосрочный проект

1757498761

вчера, 13:06

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» планирует построить команду на долгосрочную перспективу.

«Рассматриваю „Сочи“ как долгосрочный проект. Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками — часто получалось много лет посвящать себя одному клубу. И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более у руководства есть возможности и желание развивать клуб. Опять же, мотивация — в проекте», — сказал Осинькин.

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

Осинькину 60 лет, с июля 2020 года он возглавлял самарские «Крылья Советов» и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую «Кубань» и московский «Чертаново».

После семи туров Мир — Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице.