Президент «Урала» считает, что команда может выйти в РПЛ по итогам сезона

вчера, 10:00

Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» довольно результатами команды в первых матчах Лиги Пари (Первой лиги) и считает, что ей по силам выполнить задачу по выходу в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Команда стартовала, идет на первых местах, мы очень довольны, но нет предела совершенству. Как я считаю, где-то у нас не дорабатывают одни игроки, где-то другие, есть какие-то проблемы. Нам поставили задачу выйти в премьер-лигу. Конечно, мы хотим играть с ведущими клубами нашей страны, сейчас нам по силам решить эту задачу», — сказал он.

«Урал» покинул РПЛ в сезоне-2023/24, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В сезоне Первой лиги-2024/25 екатеринбуржцы заняли четвертое место в турнирной таблице, в стыковых матчах команда уступила грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3 по итогам двух игр.

Шуня771
Шуня771
вчера в 18:05
Выйти и не быть статистом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:58
Если не будут незапланированные очки терять
112910415
112910415
вчера в 11:33
в этот раз всё получится !
наверное
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:08
Хорошее желание,осталось его выполнить.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:07
Он бы так браво не обещал. "Мы сделаем для этого всё" - таков мой вариант.
