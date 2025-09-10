Президент «Урала» считает, что команда может выйти в РПЛ по итогам сезона

1757487648

вчера, 10:00

Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» довольно результатами команды в первых матчах Лиги Пари (Первой лиги) и считает, что ей по силам выполнить задачу по выходу в Мир — Российскую премьер-лигу ( РПЛ ) по итогам сезона. Об этом заявил президент клуба .

«Команда стартовала, идет на первых местах, мы очень довольны, но нет предела совершенству. Как я считаю, где-то у нас не дорабатывают одни игроки, где-то другие, есть какие-то проблемы. Нам поставили задачу выйти в премьер-лигу. Конечно, мы хотим играть с ведущими клубами нашей страны, сейчас нам по силам решить эту задачу», — сказал он.