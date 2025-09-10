Карпин оценил уровень октябрьских соперников сборной России

1757484906

вчера, 09:15

Соперники сборной России по футболу в октябре и ноябре являются одними из сильнейших за последнее время. Такое мнение высказал главный тренер сборной России .

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).

«В октябре и ноябре будут сильные соперники, одни из самых сильных за последнее время. Выше по уровню команд Иордании и Катара», — сказал Карпин.