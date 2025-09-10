Карпин оценил уровень октябрьских соперников сборной России

Соперники сборной России по футболу в октябре и ноябре являются одними из сильнейших за последнее время. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).
«В октябре и ноябре будут сильные соперники, одни из самых сильных за последнее время. Выше по уровню команд Иордании и Катара», — сказал Карпин.
10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября в Санкт-Петербурге пройдет матч с командой Перу, 15-го — в Сочи с чилийцами. Все матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Иранцы идут 20-ми в рейтинге, сборная России — 35-й, Перу — 42-й, Чили — 57-й, Боливии — 78-й.
Ежли обос*ешься, то уж точно на несколько поколений вперёд!
