Карпин оценил уровень октябрьских соперников сборной России

вчера, 09:15

Соперники сборной России по футболу в октябре и ноябре являются одними из сильнейших за последнее время. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).

«В октябре и ноябре будут сильные соперники, одни из самых сильных за последнее время. Выше по уровню команд Иордании и Катара», — сказал Карпин.

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября в Санкт-Петербурге пройдет матч с командой Перу, 15-го — в Сочи с чилийцами. Все матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Иранцы идут 20-ми в рейтинге, сборная России — 35-й, Перу — 42-й, Чили — 57-й, Боливии — 78-й.

Capral
Capral
вчера в 12:23
Не, на несколько поколений только один об......я, это тот, который сейчас смешит мировую общественность своими ловушками...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:22, ред.
Какие хорошие соперники. Ещё раз убеждаюсь, что любой рейтинг, это просто список. Иначе не было бы букмекерских контор. Иран 🇮🇷 грозная сила, однако я сомневаюсь, что против России 🇷🇺 будут играть сильнейшие. Сборные Чили 🇨🇱 и Перу 🇵🇪 способны выставить основные составы.... Они пролетают мимо Чемпионата мира по футболу. Кстати, они могут поменять тренеров. Самая интересная сборная у Боливии 🇧🇴. Это высокогорная страна. Стадион, на котором проходят домашние игры, так высоко в горах, что были попытки запретить играть на нём международные матчи. Между прочим сегодня Боливия выиграла у Бразилии 🇧🇷 и заняла 7 место в отборочной группе. Это даёт право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Ждём хорошего футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:03
Иран только повыше в рейтинге будет. А остальные все полный отстой, даже ниже РФ. Пятый и и шестой десятки и ниже. Наш уровень?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:19, ред.
Валера, твою мть! Хорош карманы набивать! Бросай Динамо и готовь сборную как положено, а не спустя рукава! Перу и Чили - это тебе не узбеки с таджиками.
Ежли обос*ешься, то уж точно на несколько поколений вперёд!
112910415
112910415
вчера в 10:53
без поражений уже не получится
Capral
Capral
вчера в 09:16
Предстоящие соперники поинтересней предыдущих.
