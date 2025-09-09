Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест»

1757435129

вчера, 19:25

Английский «Ноттингем Форест» объявил о назначении на пост главного тренера.

Австралиец сменил у руля «лесников» Нуну Эшпириту Санту, уволенного ранее во вторник.

Предыдущим местом работы Постекоглу был «Тоттенхэм», с которым он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Несмотря на европейский триумф, наставник был уволен по причине плохих результатов в чемпионате.