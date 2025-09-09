  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест»

вчера, 19:25

Английский «Ноттингем Форест» объявил о назначении Анге Постекоглу на пост главного тренера.

Австралиец сменил у руля «лесников» Нуну Эшпириту Санту, уволенного ранее во вторник.

Предыдущим местом работы Постекоглу был «Тоттенхэм», с которым он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Несмотря на европейский триумф, наставник был уволен по причине плохих результатов в чемпионате.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Фенербахче»
Вчера, 18:25
Главный тренер футбольной сборной Болгарии подал в отставку
Вчера, 15:30
Официально«Ноттингем Форест» уволил главного тренера
Вчера, 09:13
ОфициальноДатчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»
08 сентября
ОфициальноПортугалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
08 сентября
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии
08 сентября
 
Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 20:43
С Постекоглу.......На второй сезон у Ноттингема появится трофей.......

Как говорится мужик сказал мужик сделал.......помню как все смеялись......над тем что на второй сезон Постекоглу берет трофей со всеми своими клубами, особенно после того как возглавил Тоттенхэм.......ну что обещание Постекоглу свое сдержал.....в отличии от особенных Моуриний и Конте......

Авт76иец помню сразу взял три продряд звания тренера месяца в АПЛ........ просто так их кому попала не раздают тем более три подряд........шпоры еще пожалеют что расстались с ним........ Франк хоть обыграл Ман сити, но уже проиграл Ираоле.....чей Борнмут весь разобрали...... особенно в защите.

PS С нетерпением буду ждать игры Фореста и Тоттенхэма...........
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
У нового "Лесничего" не простая задача - судя по всему у руководства будут повышенные требования...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 