Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест»

Английский «Ноттингем Форест» объявил о назначении Анге Постекоглу на пост главного тренера.
Австралиец сменил у руля «лесников» Нуну Эшпириту Санту, уволенного ранее во вторник.
Предыдущим местом работы Постекоглу был «Тоттенхэм», с которым он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Несмотря на европейский триумф, наставник был уволен по причине плохих результатов в чемпионате.
Как говорится мужик сказал мужик сделал.......помню как все смеялись......над тем что на второй сезон Постекоглу берет трофей со всеми своими клубами, особенно после того как возглавил Тоттенхэм.......ну что обещание Постекоглу свое сдержал.....в отличии от особенных Моуриний и Конте......
Авт76иец помню сразу взял три продряд звания тренера месяца в АПЛ........ просто так их кому попала не раздают тем более три подряд........шпоры еще пожалеют что расстались с ним........ Франк хоть обыграл Ман сити, но уже проиграл Ираоле.....чей Борнмут весь разобрали...... особенно в защите.
PS С нетерпением буду ждать игры Фореста и Тоттенхэма...........
Как говорится мужик сказал мужик сделал.......помню как все смеялись......над тем что на второй сезон Постекоглу берет трофей со всеми своими клубами, особенно после того как возглавил Тоттенхэм.......ну что обещание Постекоглу свое сдержал.....в отличии от особенных Моуриний и Конте......
Авт76иец помню сразу взял три продряд звания тренера месяца в АПЛ........ просто так их кому попала не раздают тем более три подряд........шпоры еще пожалеют что расстались с ним........ Франк хоть обыграл Ман сити, но уже проиграл Ираоле.....чей Борнмут весь разобрали...... особенно в защите.
PS С нетерпением буду ждать игры Фореста и Тоттенхэма...........