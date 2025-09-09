  • Поиск
Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Фенербахче»

вчера, 18:25

Итальянец Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Соглашение с Тедеско рассчитано на два года. 29 августа Фенербахче" расторг контракт с двукратным победителем Лиги чемпионов в качестве главного тренера португальцем Жозе Моуриньо, который возглавлял клуб с июня 2024 года.

Тедеско 39 лет, последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которую он тренировал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг», который под руководством итальянца в сезоне-2021/22 впервые в истории стал обладателем Кубка Германии.

112910415
112910415
сегодня в 06:48
а успех-то возможен !
Bad Listener
Bad Listener ответ Tommy Q (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Ух ты, действительно, а я вообще как то пропустил всё это, у меня другие воспоминания, эффект Манделлы похоже, в моей голове после Тедеско сразу Абаскаль был. Ну в таком случае даже моё первое мнение может быть не совсем обоснованным, ведь за работой ни Витории ни Ваноли я не следил
ABir
ABir
вчера в 22:41
Работа в Спартаке в последующем позволяет открывать любые футбольные ворота.
Tommy Q
Tommy Q ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:23
Так вы же написали - «после тедеско все тренеры…»

После тедеско сразу был Руй Витория
Потом Ваноли, потом Абаскаль
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 21:31
на старые грабли наступают турки.
тедеско - проходимец. если с моуром фенер скорее всего провернул схему с откатами,то тут я даже не знаю...
за что ,после того что итальянец сделал с топовой бельгийской сборной, турки решили его взять - уму не постижимо.но думаю,это будет короткая история
Bad Listener
Bad Listener ответ Tommy Q (раскрыть)
вчера в 20:49
Так Руй был не после Тедеско, после Тедеско пришёл Абаскалина
Tommy Q
Tommy Q ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:49
    Tommy Q
    Tommy Q ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Согласен, кроме Руй Витория. Он, и его штаб - были тоже топовые. Просто никакущие трансферы под него и тд.
    Но он делом показал.

    А про Тедеско была игра, прогресс и динамика.
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 20:34
    Как по мне это не сенсация. Буду рад победе Армении и Эдика!!!
    Шуня771
    Шуня771 ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 20:19, ред.
    Витя!

    Две сенсации грядёт - Армения выносит дома Ирландию!

    Их все списали после визита Португалии, но, кое кто в них верил ......))
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Ты о чём?
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 20:15
    Ирландия на вынос!!!
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 20:14
    Посмотрим. Тем интересней будет...
    Шуня771
    Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:13
    УРАААААААААААААААААААААААА 2:0!!!!!!
    Шуня771
    Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:13
    КБ связывались с Жозе, когда он был ещё у руля....)))
    Что то мне подсказывает, что чей то тренерский нос в РПЛ может пострадать...)))
    Nipper
    Nipper
    вчера в 19:48
    Зидан передумал?!
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Привет, Олег!!!
    Приход Маура конечно был бы бомбой для России, также, как и несостоявшийся возможный приезд Рафы. Но Маур, при всем его таланте- не фонтан для Спартака, не тот стиль, не тот нарзан. Когдато, помню, Бердыева сватали в Спартак, от чего, я был в шоке, и Хвала Всевышнему назначение не состоялось. Также и Маур. К тому же- скандальный тренер, и чисто европейский. Рафа мне нравится больше, и очень жалею, что он не возглавил КБ. Но возможно, еще не вечер, подождем...
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 19:34
    Жозе!
    Велком в СПАРТАК!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:31
    После Моуриньо нужна перезагрузка и передышка. Тедеско для этой цели подходит. Лично мне он не всегда нравился, но в футболе он хорошо разбирается. А Спартак? Им слишком трудно управлять, особенно при таких хозяевах. Уходили ни с чем и более опытные тренеры. Я лично желаю Тедеско удачи и успехов, а главное - здоровья!!!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 19:15, ред.
    Не соглашусь, при Тедеско Спартак хотя бы в футбол играл, комбинации какие то были, даже Хлусевич в них учувствовал, было на что посмотреть, импотенция наступила после Тедеско. По мне так после Тедеско все тренеры нанятые это был сущий кошмар и по сравнению с ними он просто талантище
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 18:58
    Писалось, что у попрыгунчика ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АГЕНТ.
    Иначе бы ни о каком тренерстве не только сборной Бельгии, Шальке и пр. эта серая бездарная мышь даже бы и не мечтала. Его призвание - балаганный прыгун-скакун.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:56
    Толерантность уже и до Турции добрались!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 18:49
    А Моуриньо бы очень подошёл со своим поведением Лукойлу кстати для рекламных эффектов
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:49
    Успел значит Джику сбежать...)
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:45
    Турки одного нефутбольного человека поменяли на другого. Не видать им успеха. Мостовой только приободрился)
