  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера

вчера, 09:13

Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера английского «Ноттингем Форест».

Причиной, по неофициальным данным, стал конфликт с владельцем команды.

После трех стартовых туров АПЛ «Ноттингем» имеет в активе 4 очка и идет на 10-м месте.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноДатчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»
08 сентября
ОфициальноПортугалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
08 сентября
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии
08 сентября
ОфициальноЕвсеев возглавил «Черноморец»
05 сентября
Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»
04 сентября
В «Сочи» назвали срок контракта с главным тренером Осинькиным
04 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:31
Если в каком-то клубе уровня 3-6 места Ла Лиги или 6-9 места АПЛ освободится кресло, будет одним из первых кандидатов. Но еаропейские топы вряд ли согласятся на даже столь эффективную современную версию низового футбола
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:09, ред.
Спасибо за инфу. Вот так самому копаться - не в жизнь бы не стал, а тут свои в теме. Это круто.

Но в любом случае, если к тренеру лезут с советами сверху, то ничего путного из этого не выйдет. Эта хрень мне знакома. В ПСЖ был спортдир Леонардо, ну так он полно тренерских голов порубил от "великого ума", поэтому Париж дофига трофеев в Европе не досчитался.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:51
Ну и Ну!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:44
Очень глупое решение, которое связано не с результатами команды, а из-за внутренних разборок. В прошлом сезоне, комплектацией состава занимался сам тренер, и через связи с агентами, проворачивал сделки...а потом в клуб пришел Эду, который стал курировать все клубы Маринакиса, и привел свои связи( точнее агента Джурабчана). После этого, вся трансфенраня политика клуба была проведена с уклоном в атаку, т к Маринакису не нравился оборонительный стиль тренера, а Нуну был против того, чтобы его менять, т к он давал результат....весь этот спор и ругань привели к конфликту сторон, и Нуну подал в отставку....
Интересно, кого назначат вместо него. Слухи сейчас идут вокруг Пастекоглу, но есть еще свободный Моуриньо, который хоть и не проповедует атакующий футбол, но фигура масштабная в футбольном мире
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:18
Мафиози считает что лучше разбирается в футболе))
Burtaze
Burtaze
вчера в 10:00
Не лесником Нуну оказался, обычным полеводом/агрономом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:50
Хозяевам нужен всегда результат. Если его нету-возникает напряжённость...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:50
Тренер вывел клуб в еврокубки, но владельцу, видимо, всеравно на это. Решил поссориться с Нуну.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:49
Не думаю что они найдут сразу лучше его
w5d9ggqkvevy
w5d9ggqkvevy ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:21
А потом пришёл лесник и всех разогнал! Вот такое ну и ну случилось с Нуну!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:16, ред.
Другими словами Нуну " пошёл лесом" вернее "из лесу"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 