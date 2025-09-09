«Ноттингем Форест» уволил главного тренера

Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера английского «Ноттингем Форест».
Причиной, по неофициальным данным, стал конфликт с владельцем команды.
После трех стартовых туров АПЛ «Ноттингем» имеет в активе 4 очка и идет на 10-м месте.
Интересно, кого назначат вместо него. Слухи сейчас идут вокруг Пастекоглу, но есть еще свободный Моуриньо, который хоть и не проповедует атакующий футбол, но фигура масштабная в футбольном мире
