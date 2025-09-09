  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияОтбор ЧМ-2026. Европа

Главный тренер футбольной сборной Болгарии подал в отставку

вчера, 15:30

Болгарский футбольный союз (БФС) и главный тренер футбольной сборной страны Илиан Илиев провели встречу, по итогам которой заявили об отказе от совместной работы. Как сообщает БФС на своем официальном сайте, встреча состоялась по инициативе Илиева.

«БФС выражает признательность к специалисту за профессионализм, самоотдачу и усилия, вложенные в национальную команду, желает успеха в будущих профессиональных начинаниях. Со своей стороны, Илиан Илиев выразил надежду, что перемены снизят уровень напряжения вокруг команды», — говорится в сообщении.

Официальное сообщение о новом тренере болгарской сборной и его тренерском штабе появится в ближайшие дни.

Отставка Илиева последовала после двух поражений болгарской команды от сборных Испании в Софии и сборной Грузии в Тбилиси в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года с одинаковым счетом 0:3.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ноттингем Форест» уволил главного тренера
Вчера, 09:13
ОфициальноДатчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»
08 сентября
ОфициальноПортугалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
08 сентября
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии
08 сентября
ОфициальноЕвсеев возглавил «Черноморец»
05 сентября
Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»
04 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
3dw29xbpncjv
3dw29xbpncjv ответ f5dh9x7v3q8w (раскрыть)
вчера в 16:46
Бессмертная классика...)
fw7v5w4hwayk
fw7v5w4hwayk
вчера в 16:39
Такова судьба тренера
Capral
Capral
вчера в 16:12
Такого кошмара, как от сб.Болгарии я давно не видел. Много видел в жизни футбола, но чтобы так откровенно не уметь играть, чтобы до неприличия не знать, что делать на поле, такого, пожалуй, никогда не видел. Комментатор матча, приблизительно 70% эфирного времени не переставал сокрушаться и возмущаться по поводу бездарнейшей игре гостей! Действительно, болгары, на одном только Хвичке получили три ЖК. Причем, что поразительно, что болгары, заведомо боялись сб. Грузии, даже не помышляя перейти за центр поля, и только после счета-0:3, кое-как, робко стали совершать неосознанные вылазки к воротам соперника... Удивительно, что такая команда получила от Испании только три гола.
Не знаю нового наставника Болгарии, но хочется верить, что команда преобразиться... И еще: тупость ФИФА в том, что, исторически, непримиримые страны Турцию и Болгарию поместили в одну группу, что, потенциально может повлечь за собой конфликт...
f5dh9x7v3q8w
f5dh9x7v3q8w
вчера в 16:05
Одно слово румын! - сказали ему на прощание
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Объяснимо - ведь от тренеров ждут прежде всего результат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 