  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Литвинов назвал большим событием продление контракта со «Спартаком»

вчера, 15:47

Продление контракта с московским «Спартаком» стало большим событием для футболиста Руслана Литвинова.

2 сентября «Спартак» объявил о продлении соглашения с защитником до лета 2029 года.

«Для меня продление контракта со „Спартаком“ — это большое событие. Это клуб, в котором я провел всю свою юность, учитывая, что в семье мне привили любовь в этой команде, а в академии воспитали и многое дали для меня. Предложение, с которым вышел „Спартак“, продлить контракт, меня тронуло. Я очень счастлив здесь находиться, готов отдать все, что могу для этого клуба», — сказал Литвинов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» продлил контракт с Литвиновым до 2029 года
02 сентября
Баринов заявил, что переговоры по контракту с «Локомотивом» не начались
02 сентября
ОфициальноКаллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингемом»
31 августа Фото
ОфициальноГакпо продлил контракт с «Ливерпулем»
30 августа
Официально«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Моизе Кином
30 августа Фото
ОфициальноГассама продлил контракт с «Балтикой»
29 августа
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
Конечно событие, Спартак, всё-таки...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:23
Разве такая пламенная речь может кого ни будь оставить равнодушным?
sf7f227mpvuk
sf7f227mpvuk
вчера в 17:46
Правильно парень оценивает ситуацию
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 