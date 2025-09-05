Литвинов назвал большим событием продление контракта со «Спартаком»

1757076444

вчера, 15:47

Продление контракта с московским «Спартаком» стало большим событием для футболиста .

2 сентября «Спартак» объявил о продлении соглашения с защитником до лета 2029 года.

«Для меня продление контракта со „Спартаком“ — это большое событие. Это клуб, в котором я провел всю свою юность, учитывая, что в семье мне привили любовь в этой команде, а в академии воспитали и многое дали для меня. Предложение, с которым вышел „Спартак“, продлить контракт, меня тронуло. Я очень счастлив здесь находиться, готов отдать все, что могу для этого клуба», — сказал Литвинов.